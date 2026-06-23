Wanda Nara, sin filtros contra Mauro Icardi: "Decía que Turquía era un país de mierda y que la gente tenía olor"

Resumen para apurados
- Wanda Nara reveló en el programa SQP que Mauro Icardi inicialmente rechazaba jugar en Turquía y criticaba al país, asegurando que ella misma gestionó su pase al Galatasaray.
- Estas declaraciones se dan en medio de un fuerte conflicto judicial entre la expareja por la cuota alimentaria, el régimen de visitas y las decisiones sobre sus hijas menores.
- Esta disputa judicial y mediática complejiza la resolución de la custodia de sus hijas y podría deteriorar la relación y la imagen del futbolista con el público en Turquía.
Wanda Nara volvió a cargar contra Mauro Icardi y dejó una serie de declaraciones explosivas durante una comunicación telefónica con el programa SQP (América TV). En diálogo con Yanina Latorre, la empresaria aseguró que el delantero rechazaba de plano la posibilidad de jugar en Turquía, reveló supuestos comentarios despectivos hacia ese país y sostuvo que fue ella quien construyó desde cero la operación que terminó llevando al futbolista desde el Paris Saint-Germain al Galatasaray.
La charla avanzó entre acusaciones cruzadas, referencias a la disputa judicial por sus hijas y la exhibición de mensajes que, según el programa, respaldaban parte de sus afirmaciones.
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con la llegada de Icardi al fútbol turco. Wanda aseguró que cuando le propuso esa alternativa, el delantero reaccionó con un rechazo absoluto. “La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato a un país de mierda con gente de mierda. Les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor”, afirmó.
Según su relato, fue ella quien viajó sola a Turquía para explorar la posibilidad de una transferencia, analizar colegios para sus hijos y negociar con los dirigentes del club, mientras el futbolista evitaba involucrarse en las conversaciones.
“Los turcos me miraban medio de reojo porque me decían: ‘Pero si él no contesta, no habla’. Me pedían hacer una videollamada y él no quería ni siquiera contestar”, recordó.
Wanda explicó que el origen de esa búsqueda estuvo en una conversación con Leonardo Araújo, entonces director deportivo del Paris Saint-Germain. Según contó, el dirigente le transmitió un mensaje contundente sobre el futuro deportivo de Icardi. “Wanda, Mauro no va a jugar más, hay que buscarle una salida”, recordó que le dijo.
A partir de allí, aseguró que le planteó al delantero dos destinos posibles. “Yo le dije que podía ir a Turquía o a Nápoles, clubes donde iban a amarlo”, sostuvo.
La empresaria afirmó que tomó personalmente la responsabilidad de destrabar la operación y que incluso firmó documentos comprometiéndose a que el futbolista se incorporaría al club turco. “Conseguimos, sí, logré que pueda firmar y es por eso que logré también un montón de cosas que no le dan a ningún jugador”, aseguró.
Por eso, cuestionó lo que considera una contradicción en la actitud posterior de Icardi. “Es toda una payasada. Se subió a los elogios de los turcos”, expresó al recordar que el jugador terminó celebrando títulos con el Galatasaray y convirtiéndose en uno de los ídolos de la institución.
La disputa por las hijas
Otro de los temas centrales de la entrevista fue la situación judicial que enfrenta a la expareja por la tenencia y crianza de sus hijas.
Wanda cuestionó que Icardi le reclame regresar a Turquía junto a las menores cuando, según remarcó, actualmente el futbolista no mantiene ningún vínculo contractual con ese país. “Él tiene libre y se viene para acá, porque tiene obviamente una pareja argentina con hijos argentinos, y yo estaría en Turquía con mis hijas, siendo que yo soy argentina”, planteó.
La empresaria agregó que debió contratar un abogado turco, realizar trámites ante la embajada y afrontar gastos que, según dijo, habría preferido destinar a sus hijas.
Durante la conversación también salió a la luz un episodio que forma parte del expediente judicial. Wanda contó que una de las niñas apareció con piercings nuevos sin que ella hubiera sido consultada previamente. “Jamás me lo preguntaron. Me parece que va totalmente en contra de lo que yo hubiera autorizado”, sostuvo.
Además, explicó que ninguno de sus hijos tiene tatuajes ni piercings autorizados por ella y que las instituciones educativas a las que asisten tampoco permiten ese tipo de modificaciones corporales.
Cuando una panelista sugirió que los piercings podrían haber sido realizados para que las menores se parecieran a Eugenia “La China” Suárez, actual pareja de Icardi, Wanda evitó especular. “No tengo ni idea. Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”, respondió.
Reclamos económicos y tensión judicial
La empresaria también se refirió a la deuda alimentaria que mantiene con el futbolista en el ámbito judicial. Según explicó, un juez había fijado una multa de ocho millones de pesos que Icardi no abonó y que posteriormente apeló.
Yanina Latorre señaló durante el programa que la apelación efectivamente fue presentada y que el delantero se comprometió a pagar, aunque también puso en duda si una sanción vinculada a clases de baile incumplidas resultaba proporcional.
Ante esa observación, Wanda recordó otro episodio judicial que la tuvo como protagonista y aseguró que llegó a enfrentar un reclamo económico de entre U$S 100.000 y U$S 200.000 porque sus hijas no quisieron asistir a un encuentro con su padre en una ocasión en la que ella acababa de atravesar una intervención quirúrgica. “¿Nadie se puso en mi lugar?”, preguntó.