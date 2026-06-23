Wanda Nara, sin filtros contra Mauro Icardi: "Decía que Turquía era un país de mierda y que la gente tenía olor"

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con la llegada de Icardi al fútbol turco. Wanda aseguró que cuando le propuso esa alternativa, el delantero reaccionó con un rechazo absoluto. “La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato a un país de mierda con gente de mierda. Les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor”, afirmó.