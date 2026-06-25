Escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez: Yanina Latorre habló de gritos y una fuerte discusión

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena luego de la polémica que se desató durante una salida nocturna. A los rumores sobre un acercamiento del futbolista con una joven en un boliche se sumó ahora la versión de Yanina Latorre, quien aseguró que la pareja habría atravesado una fuerte discusión en la intimidad.