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Escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez: Yanina Latorre habló de gritos y una fuerte discusión

Yanina Latorre aseguró que Mauro Icardi y la China Suárez habrían protagonizado una fuerte discusión luego de que se conociera el episodio con Ekaterina Ojeda en un boliche. La joven involucrada también dio su versión de los hechos.

Mauro Icardi y La China Suárez estarían en crisis tras un episodio en un boliche
Mauro Icardi y La China Suárez estarían en crisis tras un episodio en un boliche
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauro Icardi y la China Suárez protagonizaron una fuerte discusión en su casa tras difundirse el acercamiento del futbolista a una joven en un boliche porteño días atrás.
  • Yanina Latorre reportó gritos y crisis en la pareja luego de que Ekaterina Ojeda revelara que Icardi intentó acercarse a ella en un boliche, provocando el enojo de la actriz.
  • Este nuevo escándalo aviva los rumores de crisis en la pareja y la atención mediática sobre el comportamiento de Icardi, afectando su exposición pública y su relación actual.
Resumen generado con IA

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena luego de la polémica que se desató durante una salida nocturna. A los rumores sobre un acercamiento del futbolista con una joven en un boliche se sumó ahora la versión de Yanina Latorre, quien aseguró que la pareja habría atravesado una fuerte discusión en la intimidad.

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El episodio se produjo tras la difusión del testimonio de Ekaterina Ojeda, la joven que fue vinculada con Icardi luego de una noche en un local bailable de Costanera Norte. 

Qué dijo Yanina Latorre sobre la supuesta pelea

A través de sus redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda sostuvo que el conflicto entre Mauro Icardi y la China Suárez se habría intensificado después de que trascendiera públicamente lo ocurrido en el boliche. "Esta mañana se escucharon gritos", afirmó Yanina Latorre al citar el supuesto testimonio de una vecina. Según relató, la actriz habría protagonizado una fuerte discusión en la vivienda que comparte con el futbolista.

La panelista también aseguró que la pareja ya había tenido un enfrentamiento días atrás, inmediatamente después de la salida nocturna, y que la actriz incluso se habría retirado a su casa en San Jorge. Siempre según su versión, la difusión del episodio habría reavivado el conflicto.

Además, Latorre cuestionó la actitud de la pareja en redes sociales y recordó que, durante la relación de Icardi con Wanda Nara, el futbolista también solía compartir publicaciones para mostrar una imagen de normalidad.

Qué contó Ekaterina Ojeda sobre el encuentro con Icardi

La polémica comenzó luego de que Ekaterina Ojeda brindara una entrevista a Intrusos, donde explicó cómo fue el encuentro con el delantero en el sector VIP del boliche. La joven, estudiante de diseño industrial, contó que mantiene la costumbre de asistir al lugar junto a sus amigos y aclaró que Icardi se acercó para conversar con ella.

Consultada sobre las versiones que indicaban que el futbolista había intentado besarla, respondió de manera categórica: "No lo dejé, no lo dejé". También aseguró que el jugador no consiguió avanzar ni le pidió su número de teléfono. Según su relato, únicamente mantuvieron una breve conversación.

Respecto de la reacción de la China Suárez, reconoció que la actriz se mostró molesta al advertir el acercamiento. "Sí, se enojó", afirmó, aunque dijo desconocer si el enojo estaba dirigido hacia ella o hacia Icardi. Finalmente, explicó que decidió retirarse del boliche junto a sus amigas antes de que la situación escalara. "Por las dudas", señaló al justificar la decisión de abandonar el lugar.

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