Murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino y exentrenador de Las Panteras

Castellani había revelado en 2023 que le habían diagnosticado cáncer poco después de asumir como entrenador de Las Panteras, la selección femenina argentina. A pesar de la enfermedad, nunca abandonó su compromiso con el proyecto deportivo y continuó trabajando con el objetivo de consolidar el crecimiento del equipo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.