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Murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino y exentrenador de Las Panteras

El histórico capitán de la Selección Argentina y uno de los entrenadores más exitosos del voleibol nacional falleció a los 65 años tras una larga lucha contra el cáncer. La FEVA expresó su profundo pesar por la pérdida.

Daniel Castellani, exentrenador de Las Panteras.
Daniel Castellani, exentrenador de Las Panteras.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Daniel Castellani, leyenda y exentrenador del vóley argentino, falleció hoy a los 65 años en Argentina tras luchar contra un cáncer que le fue diagnosticado en 2023.
  • Excapitán y medallista olímpico en 1988, dirigió exitosamente a las selecciones masculina y femenina, logrando con Las Panteras una histórica Copa Panamericana.
  • Su muerte genera un profundo dolor en el deporte nacional, dejando un legado imborrable de liderazgo y éxitos que servirá de guía para las futuras generaciones del vóley.
Resumen generado con IA

El deporte argentino atraviesa una jornada de profundo dolor. Daniel Castellani, una de las máximas leyendas del vóley nacional, falleció hoy a los 65 años tras una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que él mismo había hecho pública en 2023.

La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), que despidió al entrenador con un emotivo comunicado en el que destacó su enorme legado dentro y fuera de la cancha.

"Fue un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Su calidad humana, su pasión por el voleibol y sus enseñanzas quedarán para siempre en la memoria de nuestro deporte", expresó la entidad.

Castellani había revelado en 2023 que le habían diagnosticado cáncer poco después de asumir como entrenador de Las Panteras, la selección femenina argentina. A pesar de la enfermedad, nunca abandonó su compromiso con el proyecto deportivo y continuó trabajando con el objetivo de consolidar el crecimiento del equipo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su trayectoria lo convirtió en uno de los nombres más importantes de la historia del voleibol argentino.

Como jugador fue capitán de la Selección Argentina entre 1981 y 1988 y formó parte de la generación que conquistó la medalla de bronce en el Mundial de 1982 y la histórica medalla olímpica en los Juegos de Seúl 1988.

Luego inició una destacada carrera como entrenador. Al frente del seleccionado masculino dirigió entre 1993 y 1999, período en el que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y clasificó al equipo a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su prestigio también trascendió las fronteras. Condujo a la selección de Polonia al título del Campeonato Europeo de 2009 y consiguió numerosos campeonatos en clubes de Argentina, Polonia, Italia y Turquía, consolidándose como uno de los técnicos más respetados del voleibol internacional.

En la última etapa de su carrera volvió a dejar una huella en el seleccionado femenino. Bajo su conducción, Las Panteras conquistaron por primera vez la Copa Panamericana y alcanzaron la final del Campeonato Sudamericano, logros que marcaron un antes y un después para el equipo.

Con su fallecimiento, el voleibol argentino pierde a uno de sus grandes referentes. Castellani deja un legado construido a partir de títulos, liderazgo, capacidad de reinventarse y una influencia que trascendió generaciones, tanto dentro como fuera de la cancha.

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