La inteligencia artificial y la ciudadanía digital convocaron a un debate interdisciplinario en la UTN

Uno de los expositores centrales fue el secretario de Participación Ciudadana de la Provincia, José Farhat, quien abordó los desafíos que plantea la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica, institucional y de derechos humanos. Durante su conferencia sostuvo que la IA ya no puede analizarse únicamente como una herramienta tecnológica, sino como un fenómeno que influye en decisiones que afectan la vida cotidiana, las oportunidades y las libertades de las personas.