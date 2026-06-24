Moria Casán opinó sin filtros sobre el presente de Marcelo Tinelli: "No encuentra el rumbo"

Resumen para apurados
- Moria Casán opinó que Marcelo Tinelli "no encuentra el rumbo" profesional y siente "lástima" por él, durante su participación en el nuevo programa de Marcelo Polino.
- La actriz detalló que Tinelli busca adaptarse a los cambios de la televisión actual, aclarando que no tiene conflictos con él y recordando el éxito compartido en el Bailando.
- El análisis de Casán expone el complejo escenario que enfrentan los referentes históricos de la televisión abierta argentina para reconfigurar su vigencia en la era digital.
Moria Casán fue consultada por el presente de Marcelo Tinelli y sorprendió a todos con su respuesta. La actriz y conductora participó de Caras Glam, el nuevo ciclo de Marcelo Polino, y dejó una serie de definiciones que causaron polémica.
“Marcelo me da como, no te digo una preocupación, pero me da una cosa de lástima”, comenzó diciendo Moria. Luego profundizó su análisis: “Lo veo que no encuentra el rumbo”.
La artista sostuvo que el conductor atraviesa un proceso de adaptación a los cambios en la industria audiovisual y recordó la magnitud que tuvo durante sus años de mayor éxito. “Era el hombre televisión. Era un electrodoméstico y era la televisión adentro. Está buscando su nueva forma de transmitir y de acomodarse a esta nueva cosa”, afirmó.
Además, compartió su percepción sobre el estado emocional del conductor: “Siento que no la pasa bien interiormente, debe estar con un gran vacío para mí. Cuando va a la tele no está cómodo él. Hay algo de él evasivo cuando habla. Esta es la mirada que yo tengo, no lo encuentro a él”.
El recuerdo de la época dorada del “Bailando”
Tras referirse al presente de Tinelli, Moria dejó en claro que no existe ningún conflicto personal entre ambos y destacó el vínculo profesional que mantuvieron durante años. “Nos dio trabajo mucho tiempo. Nunca ningún problema”, aseguró.
La conductora también evocó los años de mayor éxito del programa que marcó una era en la televisión argentina y que reunió a figuras de distintos ámbitos del espectáculo. “Nunca habrá, yo te digo, no he visto ni veré un show como el Bailando de la época grande del 13. Era una factoría de estrellas”, señaló.
Finalmente, recordó el clima que se vivía detrás de cámara durante aquellas temporadas: “Era un espacio donde la pasábamos bárbaro. Veníamos a trabajar todo el día y nos juntábamos a cenar. Era muy agradable”.