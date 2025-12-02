El PBI per cápita de Argentina bajó a su máximo en los últimos 15 años

Según el informe, la caída del PBI per cápita argentino es de una magnitud similar a la que suelen mostrar economías consideradas frágiles a nivel global, sobre todo aquellas atravesadas por crisis humanitarias o fuertes tensiones estructurales. Mientras la región experimentó un crecimiento anual promedio del 1%, Argentina fue en sentido inverso: su producto total se redujo cerca de 0,8% por año, ubicándose entre los peores desempeños, junto con Brasil y México. No obstante, entre las principales economías latinoamericanas, solo Argentina registró un descenso absoluto del ingreso por habitante, resume el informe publicado por Ambito.com.