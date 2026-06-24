Seguridad

Conmoción en Chile: un niño murió después de ser arrastrado 30 cuadras por el auto que le robaron a su padre

Tenía 12 años y volvía de pasar el fin de semana en Mendoza. Estiman que no logró soltar el cinturón de seguridad para bajar del vehículo.

TRAGEDIA. El menor quedó atascado en el cuello y sufrió lesiones graves en la cabeza.
TRAGEDIA. El menor quedó atascado en el cuello y sufrió lesiones graves en la cabeza. FOTO TOMADA DE EMOL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un niño de 12 años murió en San Bernardo, Chile, tras ser arrastrado 30 cuadras por delincuentes que le robaron el auto a su padre durante la madrugada de este martes.
  • La familia regresaba de Mendoza cuando fue interceptada por una banda armada. El menor quedó atrapado en el cinturón de seguridad. Ya hay tres sospechosos detenidos.
  • Este trágico hecho generó una fuerte ola de indignación social en Chile y reavivó el debate sobre el aumento de la violencia y la inseguridad en las zonas urbanas del país.
Resumen generado con IA

Una ola de indignación sacude a Chile tras conocerse el brutal asesinato de un menor de 12 años en la comuna de San Bernardo, al sur de la capital. El trágico suceso ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando una familia fue interceptada por una banda armada tras regresar de un viaje a Mendoza, donde habían celebrado el Día del Padre.

El asalto se registró cerca de la una de la mañana, cuando la familia esperaba en un semáforo. Cinco delincuentes portando armas blancas cruzaron un automóvil para interrumpir el paso de las víctimas, obligándolas a descender bajo amenazas. Mientras el padre, de nacionalidad argentina, y la tía lograron bajarse en medio del pánico, el niño no consiguió destrabar a tiempo su cinturón de seguridad. Sin reparar en la presencia del menor, los asaltantes aceleraron a fondo, arrastrando a la víctima a lo largo de unas 30 cuadras.

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“El niño quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”, fue la hipótesis transmitida a los medios locales el fiscal chileno Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida sobre el asfalto poco tiempo después, mientras que el automóvil sustraído fue abandonado en otro sector del municipio. En medio del dolor, la tía del menor relató ante las autoridades el horror de ese instante: “Me percato que a mi sobrino se lo llevan colgando del cuello por el cinturón que no logró sacárselo”.

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Este episodio ha vuelto a encender las alarmas sobre la violencia y la inseguridad que afectan a los centros urbanos. Las investigaciones policiales avanzaron con rapidez y horas más tarde se confirmó la detención de tres sospechosos pertenecientes a una banda; entre ellos, un adolescente de 17 años que presuntamente conducía el auto durante la fuga. Según detallaron fuentes oficiales, el grupo venía de realizar un raid delictivo previo que incluyó el robo de otro auto esa misma noche.

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