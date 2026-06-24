Conmoción en Chile: un niño murió después de ser arrastrado 30 cuadras por el auto que le robaron a su padre

El asalto se registró cerca de la una de la mañana, cuando la familia esperaba en un semáforo. Cinco delincuentes portando armas blancas cruzaron un automóvil para interrumpir el paso de las víctimas, obligándolas a descender bajo amenazas. Mientras el padre, de nacionalidad argentina, y la tía lograron bajarse en medio del pánico, el niño no consiguió destrabar a tiempo su cinturón de seguridad. Sin reparar en la presencia del menor, los asaltantes aceleraron a fondo, arrastrando a la víctima a lo largo de unas 30 cuadras.