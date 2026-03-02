Tragedia en el Superclásico chileno: murió un hincha de Colo Colo tras una emboscada de la barra brava de la "U"

El clima de hostilidad no se disipó con el silbato final, ya que los directivos de la Universidad de Chile fueron víctimas de graves agresiones en la zona de palcos. Allí, un grupo de hinchas locales los increpó e insultó de forma constante, lanzándoles además diversos proyectiles. Ante la gravedad de la situación, el personal de seguridad debió intervenir formando un cordón humano para escoltar a los dirigentes y evitar que los disturbios escalaran dentro de las propias instalaciones del estadio.