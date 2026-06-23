Francia registra la jornada más calurosa desde 1947 en medio de una nueva ola de calor

Resumen para apurados
- Météo France registró este martes en Francia la jornada más calurosa desde 1947, con una temperatura media de 29,8ºC provocada por una intensa ola de calor.
- El récord superó las marcas de 2019 y 2003. Por las altas temperaturas, atracciones como la Torre Eiffel y el Louvre cerraron temprano para resguardar a los visitantes.
- Científicos advierten que el cambio climático intensifica estos eventos extremos, lo que obligará a una adaptación constante de la infraestructura urbana y el turismo.
Francia vivió este martes la jornada más calurosa desde que comenzaron las mediciones en 1947, indicó el servicio meteorológico Météo France, al anunciar una temperatura media de 29,8ºC.
A las 17 (hora local), el indicador térmico nacional, que tiene en cuenta el promedio en 30 estaciones meteorológicas, marcaba provisionalmente 0,4ºC más que el anterior récord registrado el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003.
Los franceses viven su segunda ola de calor en menos de un mes, con temperaturas que alcanzan los 40° en algunas zonas. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
La torre Eiffel y el Louvre
La torre Eiffel y el museo del Louvre cerraron este martes a las 16 debido a la ola de calor. Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo.
"Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas, la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes", explicó la empresa SETE, operadora del monumento.
Esta situación obligó al monte Saint Michel, otro lugar muy frecuentado, a aconsejar a los turistas que pospongan la visita.
Otros museos, sobre todo en Lyon y Nantes, ofrecen acceso gratuito para que las personas puedan refugiarse en su interior y escapar del intenso calor.