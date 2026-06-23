Mundo

Francia registra la jornada más calurosa desde 1947 en medio de una nueva ola de calor

El servicio meteorológico Météo France informó una temperatura media nacional de 29,8°C, superando el récord histórico de 2019 y 2003.

Torre Eiffel. ARCHIVO
Torre Eiffel. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Météo France registró este martes en Francia la jornada más calurosa desde 1947, con una temperatura media de 29,8ºC provocada por una intensa ola de calor.
  • El récord superó las marcas de 2019 y 2003. Por las altas temperaturas, atracciones como la Torre Eiffel y el Louvre cerraron temprano para resguardar a los visitantes.
  • Científicos advierten que el cambio climático intensifica estos eventos extremos, lo que obligará a una adaptación constante de la infraestructura urbana y el turismo.
Resumen generado con IA

Francia vivió este martes la jornada más calurosa desde que comenzaron las mediciones en 1947, indicó el servicio meteorológico Météo France, al anunciar una temperatura media de 29,8ºC.

A las 17 (hora local), el indicador térmico nacional, que tiene en cuenta el promedio en 30 estaciones meteorológicas, marcaba provisionalmente 0,4ºC más que el anterior récord registrado el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003.

Los franceses viven su segunda ola de calor en menos de un mes, con temperaturas que alcanzan los 40° en algunas zonas. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

La torre Eiffel y el Louvre 

La torre Eiffel y el museo del Louvre cerraron este martes a las 16 debido a la ola de calor. Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo.

"Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas, la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes", explicó la empresa SETE, operadora del monumento.

Esta situación obligó al monte Saint Michel, otro lugar muy frecuentado, a aconsejar a los turistas que pospongan la visita. 

Otros museos, sobre todo en Lyon y Nantes, ofrecen acceso gratuito para que las personas puedan refugiarse en su interior y escapar del intenso calor.

Temas FranciaTorre Eiffel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Francia: 40 personas murieron ahogadas mientras intentaban escapar de la ola de calor que azota Europa

Francia: 40 personas murieron ahogadas mientras intentaban escapar de la ola de calor que azota Europa

Lo más popular
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
1

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales
2

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
4

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos
5

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Ranking notas premium
En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia
1

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país
2

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
3

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
4

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
5

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante

Más Noticias
El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

Francia: 40 personas murieron ahogadas mientras intentaban escapar de la ola de calor que azota Europa

Francia: 40 personas murieron ahogadas mientras intentaban escapar de la ola de calor que azota Europa

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Comentarios