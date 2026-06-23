Francia: 40 personas murieron ahogadas mientras intentaban escapar de la ola de calor que azota Europa
El gobierno francés confirmó que las víctimas fallecieron en los últimos cinco días al buscar alivio de las temperaturas extremas. El país atraviesa un episodio de calor sin precedentes, con máximas de hasta 43°C.
Resumen para apurados
- Al menos 40 personas murieron ahogadas en Francia en los últimos cinco días tras arrojarse a ríos y canales para escapar de una ola de calor récord que azota al país.
- Con temperaturas de hasta 43°C, miles de personas buscaron alivio en zonas no autorizadas. Esta ola de calor extremo también afecta gravemente a España, Italia y el Reino Unido.
- Expertos advierten que el cambio climático intensifica estas olas de calor en Europa, que se calienta al doble del promedio global, lo que exigirá urgentes medidas de adaptación.
La intensa ola de calor en Europa ya dejó un dramático saldo en Francia. Al menos 40 personas murieron ahogadas en los últimos cinco días mientras intentaban refrescarse en ríos, canales y otros cursos de agua para escapar de las temperaturas récord, informó este martes el primer ministro Sébastien Lecornu.
El funcionario calificó la situación como una "triste tragedia" y precisó que la mayoría de las víctimas eran jóvenes. El dato fue dado a conocer durante una reunión de emergencia convocada por el gobierno para analizar el impacto del fenómeno climático.
Francia vive un episodio de calor "sin precedentes"
Francia permanece bajo alerta roja por calor extremo en 54 departamentos y los pronósticos indican que este martes las temperaturas podrían alcanzar los 43°C en algunas regiones del oeste del país y rondar los 40°C en gran parte del territorio.
Según el servicio meteorológico Météo France, el país acaba de registrar la tarde y la noche más calurosas desde que comenzaron los registros oficiales en 1947.
Ante las elevadas temperaturas, miles de personas buscaron alivio en ríos, lagos y canales, muchas veces en lugares no habilitados para el baño.
La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, reconoció la necesidad de combatir el calor, pero pidió evitar el ingreso a zonas peligrosas o no autorizadas debido al alto riesgo de accidentes.
Dos niños murieron dentro de un vehículo
Entre las tragedias registradas durante la ola de calor, los servicios de emergencia no lograron reanimar a dos niños de 2 y 4 años que fueron encontrados inconscientes dentro del vehículo familiar estacionado frente a su vivienda, en el sureste de Francia.
El caso es investigado por la fiscalía de Carpentras.
El calor también afecta el transporte y la economía
Las altas temperaturas provocaron importantes inconvenientes en Francia. Varias líneas ferroviarias suspendieron servicios, entre ellas algunos trenes que unen París con Bruselas.
En la capital francesa, miles de personas soportaron jornadas sofocantes tanto en las calles como en el subte, mientras que la fuerte demanda agotó las existencias de ventiladores eléctricos en numerosos comercios.
El presidente de la patronal francesa MEDEF, Patrick Martin, aseguró que muchas empresas redujeron el ritmo de trabajo y aplicaron medidas especiales para proteger a sus empleados.
La ola de calor golpea a toda Europa
El fenómeno también afecta a Italia, España y Reino Unido, donde se registran temperaturas récord y numerosas restricciones.
En Italia, el Ministerio de Sanidad declaró la alerta máxima en 15 ciudades y el gobierno limitó las actividades laborales al aire libre en las horas de mayor calor.
En España, la Agencia Estatal de Meteorología emitió alertas rojas por temperaturas que podrían alcanzar los 44°C. El lunes se registraron más de 45°C en Andújar, provincia de Jaén, mientras que Madrid habilitó refugios climáticos para personas vulnerables y personas en situación de calle.
Por su parte, Reino Unido espera temperaturas de hasta 37°C en el sur de Inglaterra, un valor que podría convertirse en un nuevo récord para junio. Decenas de escuelas anunciaron cierres anticipados debido a que muchos edificios no cuentan con condiciones adecuadas para soportar el calor extremo.
Por qué se produce esta ola de calor
Los meteorólogos explican que el episodio está provocado por un fenómeno conocido como "bloqueo en omega", una configuración atmosférica que mantiene una masa de aire muy caliente sobre Europa e impide el ingreso de aire más fresco, favoreciendo que las temperaturas aumenten día tras día.
Además, especialistas y organismos internacionales advierten que el cambio climático está intensificando tanto las olas de calor como los eventos meteorológicos extremos.
La Organización Meteorológica Mundial sostiene que Europa se calienta a un ritmo superior al doble del promedio global, lo que incrementa la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos.