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Los videos de los dólares suman tensión judicial: le ordenaron a Jesica Cirio que entregue su celular

El juez federal Luis Armella le dio 24 horas para presentar el dispositivo que podría resultar clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde.

Video de Jésica Cirio con fajos de dólares: qué se sabe de las imágenes que generaron polémica
Video de Jésica Cirio con fajos de dólares: qué se sabe de las imágenes que generaron polémica
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • El juez Luis Armella ordenó a Jésica Cirio entregar su celular en 24 horas tras difundirse videos con fajos de dólares, en la causa por enriquecimiento de Martín Insaurralde.
  • La medida se dispuso tras allanamientos donde se secuestraron dólares y armas. La Justicia busca peritar el dispositivo para determinar la fecha y autenticidad de los videos.
  • El peritaje técnico del celular será clave para definir la situación de los imputados en la causa, mientras Cirio denuncia que las imágenes son manipulaciones digitales.
Resumen generado con IA

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al ex funcionario bonaerense Martín Insaurralde sumó este lunes un nuevo capítulo. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimó a Jesica Cirio a entregar su teléfono celular en un plazo de 24 horas para que sea sometido a peritajes.

La medida judicial surge tras la difusión de una serie de videos que se conocieron durante el fin de semana y que fueron incorporados al expediente como prueba. En las imágenes se observa a la conductora recorriendo un vestidor mientras exhibe importantes cantidades de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones, algunos de ellos termosellados.

Ante la intimación, la defensa de Cirio informó que el dispositivo será presentado en el juzgado en las próximas horas.

Además, Armella ordenó a Gendarmería Nacional secuestrar el celular si la conductora fuera encontrada en la vía pública y también dispuso que fije un domicilio para poder ser ubicada.

Qué busca determinar la Justicia

Los videos quedaron bajo análisis en la causa que investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo de los investigadores es establecer el origen del material, la fecha en que fue grabado y el lugar donde se registraron las imágenes.

Según surge de la descripción de la propiedad analizada en el expediente, las filmaciones habrían sido realizadas en el dormitorio principal que ocupaba la pareja. Detrás de la cabecera de la cama se encontraba el vestidor de Cirio, mientras que el de Insaurralde consistía en un pasillo con espacios de guardado a ambos lados.

Los investigadores también observaron que en uno de los extremos del ambiente había un espejo en el que se reflejaría la conductora mientras realizaba la grabación.

La entrega del teléfono apunta a concretar los peritajes técnicos necesarios para autenticar el contenido digital, verificar su integridad y precisar las circunstancias en las que fue filmado.

Allanamientos y nuevos elementos secuestrados

La decisión del magistrado llegó después de los allanamientos realizados el domingo en domicilios vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo.

Durante uno de los procedimientos fueron secuestrados alrededor de U$S 19.000 en efectivo y armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la conductora.

En otro operativo, Piccirillo entregó su teléfono celular junto con la clave de acceso. Sin embargo, los investigadores no encontraron allí el material que buscaban.

Ante la imposibilidad de acceder al dispositivo de Cirio durante esos procedimientos, Armella resolvió citarla personalmente para requisar el equipo y avanzar con las pericias correspondientes.

Las medidas son impulsadas por el fiscal federal Sergio Mola, quien interviene en la causa que investiga el patrimonio de Insaurralde y de personas de su entorno.

El expediente se inició en septiembre de 2023, luego de que se difundieran imágenes vinculadas al polémico viaje en yate del exfuncionario. Cirio permanece imputada en la causa, aunque hasta el momento no fue convocada a declaración indagatoria.

La respuesta de Cirio

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la conductora rechazó la autenticidad de los videos y sostuvo que forman parte de “manipulaciones digitales”.

Además, defendió el origen de su patrimonio y aseguró que trabaja en la actividad privada desde los 18 años.

En ese sentido, remarcó que todos sus ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales y afirmó que nunca recibió observaciones ni intimaciones relacionadas con presuntas inconsistencias patrimoniales.

Por otra parte, Elías Piccirillo permanece bajo arresto domiciliario en Banfield en el marco de otra investigación judicial vinculada a operaciones conocidas como “rulo financiero”. En esa causa está acusado de haber plantado un arma y drogas a un empresario al que le adeudaba dinero.

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