Mundial 2026

Marcelo Tinelli eligió perder su documentación con tal de llegar al partido de Argentina-Austria

La odisea del conductor televisivo para alentar a la Scaloneta en Estados Unidos, entre valijas olvidadas y reprogramaciones de vuelos.

Marcelo Tinelli llegó con sus hijos varones al partido en Dallas después de la demora de dos vuelos y perder toda su documentación.
Marcelo Tinelli llegó con sus hijos varones al partido en Dallas después de la demora de dos vuelos y perder toda su documentación. Foto: Infobae
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El conductor Marcelo Tinelli viajó este lunes a Dallas para ver a Argentina en el Mundial tras decidir perder sus documentos en Miami para no perder el vuelo hacia el partido.
  • Su odisea incluyó la cancelación de dos vuelos y el olvido de un bolso con dinero y tarjetas. Al no poder regresar a buscarlo sin perder el viaje, priorizó asistir al estadio.
  • El incidente obligó a postergar el estreno de su programa en Infobae. El hecho resalta la pasión popular y el valor emocional que el público otorga al acompañar a la Selección.
Resumen generado con IA

Los afortunados en viajar al hemisferio norte para ver los partidos de la Selección Argentina viven el proceso como un ritual con sus propias costumbres. Por eso Marcelo Tinelli no se quiso perder el partido de la Selección contra Austria y llegó, después de un sinfín de problemas, al AT&T Stadium. En el proceso, eligió perder documentos, tarjetas y dinero.

“Dejen de compararme”: el duro descargo de Candelaria Tinelli en medio de la polémica que rodea a su hermana Juana

“Dejen de compararme”: el duro descargo de Candelaria Tinelli en medio de la polémica que rodea a su hermana Juana

Durante la transmisión de la Copa del Mundo, Tinelli cubrirá el evento para Infobae Mundial. En diálogo con Infobae al Mediodía, contó desde Dallas lo difícil que fue llegar a la ciudad para ver el partido de este lunes. Pero más allá de las peripecias, quiso vivir el momento sagrado junto a sus hijos. Pese a haber podido recuperar su documentación, eligió viajar.

Tinelli perdió dos vuelos a Dallas

El lunes desde las afueras del estadio en el que jugaría la Selección, Tinelli empezó una transmisión hasta Argentina. “Estamos casi sin dormir porque nos cancelaron ayer el vuelo dos veces”, dijo en relación a las demoras que sufrieron en el aeropuerto anterior. Con solo una hora de sueño, tomaron energías de la emoción que se contagia ante un partido mundialista.

Quién es Bautista Cuiña, el joven denunciado por Juana Tinelli tras un presunto episodio de violencia de género

Quién es Bautista Cuiña, el joven denunciado por Juana Tinelli tras un presunto episodio de violencia de género

“Esta sensación de ir a un templo, a un ritual, a mí no me la quita nadie. Una sensación hermosa que se siente como argentino”, describió el momento Tinelli, mientras se dirigía a la entrada del recinto para ingresar. A su lado en el ingreso caminaban sus hijos mayor y menor, Francisco y Lolo, y más tarde se les unirían Candelaria y Juana.

Tinelli perdió todos sus documentos en Miami

Una vez superadas las demoras del vuelo que los llevaría desde Miami hasta Dallas, Tinelli se enfrentó a una nueva encrucijada que lo obligó a decidir por lo que realmente le importaba. “Perdí todos los documentos en Miami, me dejé una maleta que me regaló mi hija”, aseguró. En el interior del equipaje llevaba parte de su documentación, sus tarjetas de crédito y dinero.

Al llegar al avión, se dio cuenta de que había perdido algo importante y quiso regresar, pero se lo impidieron. “Me dijeron: ‘No, flaco, no podés salir. Sino no podés volver a tomar el vuelo’”. En apuros, Tinelli eligió continuar el vuelo y resignar sus pertenencias. “Pensé que era mejor ver a la Selección, porque me parecía que no se podía perder el ritual de ver aquí el partido con mis hijos varones”, reflexionó.

Amalia Granata defendió a Bautista Cuiña y apuntó contra Juanita Tinelli: "Tiene problemas psicológicos"

Amalia Granata defendió a Bautista Cuiña y apuntó contra Juanita Tinelli: Tiene problemas psicológicos

El accidentado día de Tinelli lo llevó a reprogramar compromisos. El programa que estrenaría ayer por la noche de la mano de Infobae, finalmente terminó reprogramándose para la noche de este martes.

Marcelo Tinelli pudo festejar los goles de la Selección

Ya en el estadio, el conductor y sus acompañantes pudieron ser testigos del glorioso pero exigido juego de Argentina contra Austria. “Son esas cosas que te da Argentina que me emociona mucho, desde el momento en que viajás con todos los familiares”, dijo. También contó que compartió colectivo de traslado con los familiares de la Selección. “Cuando uno ve a los familiares de los jugadores y lo que transmiten, entiende por qué pasan las cosas, porque me parece que es un todo”. Además, destacó el trabajo en conjunto de los jugadores, dirigentes y técnicos. “Acá no pasa si hay descanso o hay cansancio. Es hermoso venir a ver a la Argentina, cansados y muy felices”, cerró.

Temas Mundial 2026 Marcelo TinelliSelección Argentina de fútbolDallasLorenzo TinelliEstados UnidosLa FIFA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Dejen de compararme”: el duro descargo de Candelaria Tinelli en medio de la polémica que rodea a su hermana Juana

“Dejen de compararme”: el duro descargo de Candelaria Tinelli en medio de la polémica que rodea a su hermana Juana

Más visto en Mundial 2026
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
1

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
2

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos
3

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
4

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad
5

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?
6

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

Más Noticias
“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

Comentarios