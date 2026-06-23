Marcelo Tinelli eligió perder su documentación con tal de llegar al partido de Argentina-Austria

Resumen para apurados
- El conductor Marcelo Tinelli viajó este lunes a Dallas para ver a Argentina en el Mundial tras decidir perder sus documentos en Miami para no perder el vuelo hacia el partido.
- Su odisea incluyó la cancelación de dos vuelos y el olvido de un bolso con dinero y tarjetas. Al no poder regresar a buscarlo sin perder el viaje, priorizó asistir al estadio.
- El incidente obligó a postergar el estreno de su programa en Infobae. El hecho resalta la pasión popular y el valor emocional que el público otorga al acompañar a la Selección.
Los afortunados en viajar al hemisferio norte para ver los partidos de la Selección Argentina viven el proceso como un ritual con sus propias costumbres. Por eso Marcelo Tinelli no se quiso perder el partido de la Selección contra Austria y llegó, después de un sinfín de problemas, al AT&T Stadium. En el proceso, eligió perder documentos, tarjetas y dinero.
Durante la transmisión de la Copa del Mundo, Tinelli cubrirá el evento para Infobae Mundial. En diálogo con Infobae al Mediodía, contó desde Dallas lo difícil que fue llegar a la ciudad para ver el partido de este lunes. Pero más allá de las peripecias, quiso vivir el momento sagrado junto a sus hijos. Pese a haber podido recuperar su documentación, eligió viajar.
Tinelli perdió dos vuelos a Dallas
El lunes desde las afueras del estadio en el que jugaría la Selección, Tinelli empezó una transmisión hasta Argentina. “Estamos casi sin dormir porque nos cancelaron ayer el vuelo dos veces”, dijo en relación a las demoras que sufrieron en el aeropuerto anterior. Con solo una hora de sueño, tomaron energías de la emoción que se contagia ante un partido mundialista.
“Esta sensación de ir a un templo, a un ritual, a mí no me la quita nadie. Una sensación hermosa que se siente como argentino”, describió el momento Tinelli, mientras se dirigía a la entrada del recinto para ingresar. A su lado en el ingreso caminaban sus hijos mayor y menor, Francisco y Lolo, y más tarde se les unirían Candelaria y Juana.
Tinelli perdió todos sus documentos en Miami
Una vez superadas las demoras del vuelo que los llevaría desde Miami hasta Dallas, Tinelli se enfrentó a una nueva encrucijada que lo obligó a decidir por lo que realmente le importaba. “Perdí todos los documentos en Miami, me dejé una maleta que me regaló mi hija”, aseguró. En el interior del equipaje llevaba parte de su documentación, sus tarjetas de crédito y dinero.
Al llegar al avión, se dio cuenta de que había perdido algo importante y quiso regresar, pero se lo impidieron. “Me dijeron: ‘No, flaco, no podés salir. Sino no podés volver a tomar el vuelo’”. En apuros, Tinelli eligió continuar el vuelo y resignar sus pertenencias. “Pensé que era mejor ver a la Selección, porque me parecía que no se podía perder el ritual de ver aquí el partido con mis hijos varones”, reflexionó.
El accidentado día de Tinelli lo llevó a reprogramar compromisos. El programa que estrenaría ayer por la noche de la mano de Infobae, finalmente terminó reprogramándose para la noche de este martes.
Marcelo Tinelli pudo festejar los goles de la Selección
Ya en el estadio, el conductor y sus acompañantes pudieron ser testigos del glorioso pero exigido juego de Argentina contra Austria. “Son esas cosas que te da Argentina que me emociona mucho, desde el momento en que viajás con todos los familiares”, dijo. También contó que compartió colectivo de traslado con los familiares de la Selección. “Cuando uno ve a los familiares de los jugadores y lo que transmiten, entiende por qué pasan las cosas, porque me parece que es un todo”. Además, destacó el trabajo en conjunto de los jugadores, dirigentes y técnicos. “Acá no pasa si hay descanso o hay cansancio. Es hermoso venir a ver a la Argentina, cansados y muy felices”, cerró.