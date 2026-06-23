Marcelo Tinelli eligió perder su documentación con tal de llegar al partido de Argentina-Austria

Marcelo Tinelli pudo festejar los goles de la Selección

Ya en el estadio, el conductor y sus acompañantes pudieron ser testigos del glorioso pero exigido juego de Argentina contra Austria. “Son esas cosas que te da Argentina que me emociona mucho, desde el momento en que viajás con todos los familiares”, dijo. También contó que compartió colectivo de traslado con los familiares de la Selección. “Cuando uno ve a los familiares de los jugadores y lo que transmiten, entiende por qué pasan las cosas, porque me parece que es un todo”. Además, destacó el trabajo en conjunto de los jugadores, dirigentes y técnicos. “Acá no pasa si hay descanso o hay cansancio. Es hermoso venir a ver a la Argentina, cansados y muy felices”, cerró.