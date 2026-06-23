Copa del Mundo

Piruaj Bajo: donde no llegan los cables de electricidad, sí llega el Mundial

Mientras Argentina vencía 2-0 a Austria, LA GACETA recorrió Piruaj Bajo, una comunidad de unas 500 personas en el norte santiagueño donde el tendido eléctrico todavía no llegó. Entre paneles solares, baterías prestadas, señales que se congelan y tres clubes de fútbol en medio del monte, el Mundial se vive de otra manera: en silencio, sin gritos ni bocinazos, pero con la misma pasión.

Felipa Romero, madre de Ronald y Emil Salazar, prefirió quedarse al aire libre durante el partido de la Selección.
Felipa Romero, madre de Ronald y Emil Salazar, prefirió quedarse al aire libre durante el partido de la Selección. Matías Quintana/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • La comunidad sin luz de Piruaj Bajo, Santiago del Estero, se organizó con paneles solares y baterías para ver el triunfo de Argentina ante Austria por el Mundial 2026.
  • Los habitantes de este pueblo de 500 personas usan generadores, baterías prestadas e internet satelital compartido para sortear el aislamiento y las fallas de energía.
  • La vivencia expone la brecha de infraestructura en el norte argentino y cómo la pasión deportiva impulsa la autogestión comunitaria mientras se aguarda el tendido eléctrico.
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