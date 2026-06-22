Renunció el primer ministro británico en medio de una crisis institucional

La sucesión de Starmer deberá esperar unas semanas

Pese al anuncio, el relevo en el poder no será inmediato. Starmer ha solicitado al Comité Nacional Ejecutivo de la formación que establezca el 9 de julio como fecha límite para la presentación de candidaturas a la sucesión. El objetivo es que el proceso interno concluya antes del receso parlamentario de verano, a finales del próximo mes, permitiendo que el primer ministro se mantenga en funciones hasta el otoño. Este margen temporal busca facilitar que el nuevo líder cohesione a las bases con vistas a la conferencia anual del partido, programada para finales de septiembre.