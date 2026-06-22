Renunció el primer ministro británico en medio de una crisis institucional

Resumen para apurados
- El primer ministro británico, Keir Starmer, renunció hoy en el Reino Unido tras la dura derrota de su partido en las elecciones locales y la pérdida de apoyo interno.
- El colapso electoral laborista ante la ultraderecha y partidos regionales forzó a cuatro de sus ministros clave a exigirle la dimisión durante un fin de semana crítico.
- Con la salida de Starmer, el alcalde de Manchester, Andy Burnham, se perfila como sucesor clave para liderar la reestructuración partidaria ante la crisis institucional.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, oficalizó hoy su renuncia, poniendo fin a un mandato de casi dos años al frente del Ejecutivo británico. La decisión llega tras el severo castigo que su partido sufrió en las urnas durante los recientes comicios locales y que puso en dudas su liderazgo entre los laboristas. Andy Burnham, alcalde de Manchester, se posiciona como su posible sucesor.
El detonante de esta crisis institucional ha sido el rotundo fracaso electoral en los distintos territorios británicos. El Partido Laborista sufrió una pérdida masiva de 537 concejales en Inglaterra, un espacio capitalizado en gran medida por el avance de la formación ultranacionalista Reform UK, que logró asegurar 785 asientos.
El escenario fuera de las fronteras inglesas tampoco fue favorable para la gestión de Starmer. En Escocia, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) consolidó su hegemonía con una nueva victoria, mientras que en Gales se vivió un vuelco histórico: el Plaid Cymru (Partido de Gales) se convirtió por primera vez en la fuerza más votada, desbancando a los laboristas de lo que tradicionalmente había sido uno de sus feudos más consolidados.
La sucesión de derrotas electorales debilitó de inmediato la autoridad de Starmer dentro de su propio grupo parlamentario. En los últimos días, el descontento se transformó en una exigencia abierta cuando al menos cuatro ministros clave de su gabinete le pidieron formalmente que diera un paso al lado para diseñar una salida ordenada. Entre las voces críticas destacaron la titular de Exteriores, Yvette Cooper; el responsable de Lucha contra el Cambio Climático, Ed Miliband; la ministra del Interior, Shabana Mahmood; y la encargada de la cartera de Transportes, Heidi Alexander.
Aunque fuentes cercanas aseguran que el primer ministro tenía la intención de resistir en el cargo el pasado viernes, la vertiginosa pérdida de apoyos durante el fin de semana precipitó los acontecimientos. El sábado, Starmer y su equipo más cercano comenzaron a redactar los preparativos para su salida definitiva.
Compareciendo ante los medios de comunicación a las puertas de la residencia oficial de Downing Street, el líder laborista asumió el desgaste político. El primer ministro ha reconocido este lunes que no es “el mejor posicionado” para liderar su partido de cara a las próximas elecciones, una realidad que acepta “con buena gracia”. “Cada decisión que he tomado ha sido para poner al país que amo primero. Es por eso que dimito como líder del Partido Laborista”, ha anunciado formalmente en su discurso de despedida.
La sucesión de Starmer deberá esperar unas semanas
Pese al anuncio, el relevo en el poder no será inmediato. Starmer ha solicitado al Comité Nacional Ejecutivo de la formación que establezca el 9 de julio como fecha límite para la presentación de candidaturas a la sucesión. El objetivo es que el proceso interno concluya antes del receso parlamentario de verano, a finales del próximo mes, permitiendo que el primer ministro se mantenga en funciones hasta el otoño. Este margen temporal busca facilitar que el nuevo líder cohesione a las bases con vistas a la conferencia anual del partido, programada para finales de septiembre.
Todas las miradas convergen ahora en Andy Burnham, quien precisamente este lunes jurará su cargo como diputado tras imponerse a la ultraderecha en la circunscripción de Makerfield, al norte de Inglaterra, un triunfo que supuso una de las pocas sorpresas positivas para los laboristas en la jornada electoral.
Por su parte, Starmer ha querido mostrar una postura de colaboración institucional de cara al futuro. “Daré a mi sucesor mi apoyo total e inequívoco, sabiendo que heredarán una Gran Bretaña que es mucho más fuerte y justa de la que heredé hace dos años”, ha afirmado durante su discurso. Una vez abandone el cargo, el primer ministro ha declarado que se centrará “en el trabajo más importante, ser el mejor marido que pueda” y “el mejor padre que pueda”.