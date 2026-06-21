Scaloni anticipó el partido con Austria y dejó una advertencia: “En el Mundial se está viendo que no hay partido fácil”

Otro de los temas abordados fueron las recientes declaraciones de Carlo Ancelotti sobre la intensidad del seleccionado argentino. Lejos de polemizar, Scaloni interpretó que el comentario fue positivo: “Entendí muy bien lo que quiso decir y fue un halago más que una crítica”, aseguró. Para el entrenador, la intensidad actual del fútbol pasa por otros aspectos tácticos. “Creo que pasa por intentar que no te hagan daño cuando no tienes la pelota. Por el calor y porque los jugadores llegan con lo justo físicamente, hay pocos equipos que presionen alto; la mayoría se hace fuerte en la mitad de la cancha”, analizó.