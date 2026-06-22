El peligro de manejar por el NOA

El dolor de esta familia santiagueña no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de un problema estructural que atraviesa al Noroeste argentino con una crudeza que los números no dejan lugar a dudas. El reciente Informe de Siniestralidad Vial Fatal 2025, elaborado por la Secretaría de Transporte de la Nación, expone una radiografía alarmante: mientras el promedio nacional de fallecidos cada 100.000 habitantes es de 8,8, provincias del NOA y NEA duplican o triplican esa cifra. Santiago del Estero (16,1), Catamarca (13,9), Tucumán (13,3) y Chaco (13,8) encabezan la lista de las jurisdicciones con mayor mortalidad vial del país. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires apenas registra 2,7.