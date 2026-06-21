EconomíaNoticias económicas

Ganancias: qué hacer frente a las intimaciones de ARCA

Los posibles caminos que se le abren a los contribuyentes.

Ganancias: qué hacer frente a las intimaciones de ARCA
Hace 4 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó en las últimas semanas a contribuyentes que presentaron irregularidades en las deducciones informadas en el SIRADIG. ¿Cómo deben responder a esas intimaciones antes del vencimiento de la declaración jurada? Ante esto, derivado del cómputo presuntamente improcedente de deducciones del Impuesto a las Ganancias informado a sus empleadores a través del formulario de declaración jurada F.572 Web, se abren dos caminos posibles, plantea Leonardo Favaretto, socio de Impuestos en BDO en Argentina. 

“Si empleado entiende que las deducciones resultan procedentes, deberá responder a la intimación con los argumentos que hacen a su defensa y adjuntar con su respuesta los comprobantes en su poder que validan las deducciones informadas al empleador”, sugiere. Ahora bien, acota el experto, en caso de que el empleado haya informado conceptos deducibles improcedentes, típicamente gastos de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo, aportes a sociedades de garantía recíproca, cargas de familia, gastos médicos, entre otros, podrá pagar la diferencia del impuesto no retenido por el empleador mediante un pago directo a través de la generación de un VEP, que se generará a través del servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” del sitio web de ARCA, utilizando clave fiscal, con Nivel de Seguridad 2 o superior.

El VEP se generará utilizando los códigos: Impuesto 11, Concepto y Subconcepto 708 (Ganancias 4° categoría Autorretención voluntaria”). Por otra parte, Favaretto remarca que el ingreso del impuesto no retenido por el empleador deberá efectuarse hasta la fecha de vencimiento general de la presentación y pago de Ganancias para personas humanas, el 27 de julio. “Esta es la solución más simple y directa con la que cuenta el empleado”, dice. Luego de ingresado, el empleado deberá comunicarlo a su empleador a través del “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones” SIRADIG-TRABAJADOR.

Otra alternativa es que el empleado solicite su inscripción y el alta en Ganancias, determine e ingrese el impuesto no retenido presentando la declaración jurada correspondiente. “Esta solución tiene un lado positivo y otro negativo. En el primer caso, podría adherirse al Régimen Simplificado y gozar de los beneficios establecidos en el denominado Régimen de Inocencia Fiscal. Pero, por otro lado, estará obligado a determinar anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio fiscal en curso (2026), y para evitarlo, deberá solicitar su reducción.”, detalla.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Industria: el uso de la capacidad instalada llegó al 59,9% en abril y alcanzó su mejor nivel en seis meses

Industria: el uso de la capacidad instalada llegó al 59,9% en abril y alcanzó su mejor nivel en seis meses

¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito con deuda pendiente?

¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito con deuda pendiente?

El comercio exterior marcó un récord histórico: el superávit de mayo alcanzó U$S3.504 millones

El comercio exterior marcó un récord histórico: el superávit de mayo alcanzó U$S3.504 millones

Uso inteligente de la tarjeta de crédito: cuándo conviene pagar en cuotas y cuándo no

Uso inteligente de la tarjeta de crédito: cuándo conviene pagar en cuotas y cuándo no

Crisis del consumo: en mayo volvió a caer fuerte el gasto de los hogares en productos básicos

Crisis del consumo: en mayo volvió a caer fuerte el gasto de los hogares en productos básicos

Lo más popular
Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos
1

Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)
2

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Advierten sobre las consecuencias del posible exceso en la producción de caña de azúcar
3

Advierten sobre las consecuencias del posible exceso en la producción de caña de azúcar

Buenos números mejoraron el humor del sector citrícola
4

Buenos números mejoraron el humor del sector citrícola

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol
5

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
2

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura
3

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamente
4

Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamente

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
5

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Más Noticias
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo

Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo

Trigo: la Eeaoc analizó semillas de 26 variedades del cultivo de la campaña 2025

Trigo: la Eeaoc analizó semillas de 26 variedades del cultivo de la campaña 2025

Las 1.000 semillas de trigo promediaron los 36,3 gramos

Las 1.000 semillas de trigo promediaron los 36,3 gramos

Trigo: las semillas de la campaña del año pasado alcanzaron un poder germinativo medio del 95%

Trigo: las semillas de la campaña del año pasado alcanzaron un poder germinativo medio del 95%

Los caminos rurales y su deplorable estado

Los caminos rurales y su deplorable estado

Lanzan una nueva tecnología para el control de malezas

Lanzan una nueva tecnología para el control de malezas

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Comentarios