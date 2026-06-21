Ganancias: qué hacer frente a las intimaciones de ARCA

“Si empleado entiende que las deducciones resultan procedentes, deberá responder a la intimación con los argumentos que hacen a su defensa y adjuntar con su respuesta los comprobantes en su poder que validan las deducciones informadas al empleador”, sugiere. Ahora bien, acota el experto, en caso de que el empleado haya informado conceptos deducibles improcedentes, típicamente gastos de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo, aportes a sociedades de garantía recíproca, cargas de familia, gastos médicos, entre otros, podrá pagar la diferencia del impuesto no retenido por el empleador mediante un pago directo a través de la generación de un VEP, que se generará a través del servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” del sitio web de ARCA, utilizando clave fiscal, con Nivel de Seguridad 2 o superior.