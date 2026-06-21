La inteligencia artificial cambió los trabajos manuales y los salarios en Europa

En la Conferencia Internacional de Habilidades ("Future Skills Sphere – International Conference”) que se desarrolló en Atenas, quedó reconocido el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado laboral. “Hace unos cuantos años, el trabajo de un almacenero consistía simplemente en recoger productos de un almacén y llevarlos de un lugar a otro. Hoy esta profesión exige conocer programas y sistemas de gestión de almacenes y entrenar herramientas para que realicen el 'picking' (selección de mercadería). Esto demuestra claramente que las profesiones están cambiando”, expuso Spyros Troumpetas, responsable de Programas Educativos y de Formación de la Fundación Eugenidio.