Antonela Roccuzzo tomó una tajante decisión en redes tras la polémica con Florencia Peña

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo dejó de seguir en Instagram a Luzu TV, Nico Occhiato y Florencia Peña tras la difusión de una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi.
- El error ocurrió en Luzu TV, donde se anunció falsamente el deceso. Aunque Peña se disculpó y Occhiato asumió la culpa, la familia de Lionel Messi no respondió a los mensajes.
- Este gesto refleja el profundo malestar de la familia de Lionel Messi ante las fake news y marca una distancia tajante de las redes con los medios y figuras involucradas.
La polémica por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue sumando capítulos. Luego del descargo de Florencia Peña y de las explicaciones que dio Nico Occhiato como responsable de Luzu TV, un movimiento en redes sociales de Antonela Roccuzzo llamó la atención y fue interpretado como una reacción al escándalo.
Según trascendió, la esposa de Lionel Messi dejó de seguir en Instagram a Luzu TV, a Nico Occhiato y a Florencia Peña, en medio de la repercusión que generó el episodio.
Qué hizo Antonela Roccuzzo tras la fake news
El gesto de Antonela Roccuzzo se conoció después de que la familia Messi quedara envuelta en la polémica originada por la difusión de la falsa noticia sobre Jorge Messi.
La decisión de dejar de seguir las cuentas de Luzu TV, Nico Occhiato y Florencia Peña fue interpretada como una muestra de malestar por lo sucedido, aunque hasta el momento la esposa del capitán de la Selección argentina no realizó declaraciones públicas sobre el tema.
La controversia comenzó cuando en un programa del canal se difundió por error la información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, hecho que luego fue desmentido y derivó en pedidos públicos de disculpas.
El descargo de Florencia Peña y la respuesta de Nico Occhiato
Tras el episodio, Florencia Peña aseguró que la información errónea se originó por un fallo de la producción del programa y pidió disculpas públicamente. Además, reveló que le envió un mensaje a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, para expresar su arrepentimiento, aunque reconoció que nunca recibió una respuesta.
Por su parte, Nico Occhiato también asumió la responsabilidad institucional por lo ocurrido. Desde Estados Unidos, donde Luzu TV realiza la cobertura del Mundial, sostuvo que el canal ya pidió perdón, confirmó que tomó decisiones internas tras el error y negó las versiones que señalaban una crisis en la empresa.
Mientras tanto, el gesto de Antonela Roccuzzo en redes sociales volvió a poner el foco sobre el impacto que tuvo el episodio en el entorno más cercano de la familia Messi.