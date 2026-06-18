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Se confirmó la primera salida en Atlético y César Falcioni pierde una variante para el Clausura

Javier Domínguez cerró su ciclo en el club tras disputar 13 partidos oficiales. La CD sigue atenta a posibles movimientos en el mercado.

PRESENTACIÓN. Mario Leito habló con el plantel profesional antes de la primera práctica en el complejo.
PRESENTACIÓN. Mario Leito habló con el plantel profesional antes de la primera práctica en el complejo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El volante paraguayo Javier Domínguez dejó oficialmente Atlético Tucumán este jueves para regresar a Olimpia tras no presentarse a la pretemporada del club.
  • Tras disputar 13 partidos oficiales en el semestre anterior, el jugador se ausentó en el inicio de la preparación física dirigida por el cuerpo técnico de César Falcioni.
  • Con esta baja, el equipo tucumano busca refuerzos en el mercado y planea amistosos en Buenos Aires de cara al debut en el torneo Clausura y la Copa Argentina.
Resumen generado con IA

La historia que había comenzado a escribirse con una ausencia terminó este jueves con una confirmación. Javier Domínguez no continuará en Atlético. El volante central paraguayo, que no se había presentado al inicio de la pretemporada en el complejo José Salmoiraghi, cerró su etapa en el "Decano" y regresará a Olimpia, club dueño de su pase.

La situación del mediocampista era uno de los temas que seguía de cerca el cuerpo técnico desde el regreso a los entrenamientos. Mientras el resto del plantel se reencontraba para iniciar la preparación de cara al segundo semestre, la falta de Domínguez había despertado interrogantes sobre su futuro. Con el correr de los días, el panorama comenzó a aclararse y finalmente quedó definido que el paraguayo no formará parte del proyecto que encabeza Julio César Falcioni para afrontar el torneo Clausura y la Copa Argentina.

Domínguez se despide de Atlético tras haber participado en 13 encuentros oficiales durante el primer semestre del año. Disputó 12 partidos en el Apertura y uno por Copa Argentina, alternando titularidades y presencias desde el banco en una zona del campo que contó con varias opciones a lo largo de la temporada.

Mientras se resolvía su salida, el plantel avanzó con una de las jornadas más exigentes desde que volvió al trabajo. En el predio, los futbolistas completaron el primer doble turno de la pretemporada, una etapa destinada a construir la base física sobre la que se apoyará el equipo durante la segunda mitad del año.

La actividad comenzó temprano, con trabajos de fuerza en el gimnasio y ejercicios de fútbol reducido. Más tarde, por la tarde, las tareas continuaron con rutinas aeróbicas de alta intensidad. Todo el programa estuvo coordinado por los preparadores físicos Omar Piccoli y Kenshi Piccoli, responsables de diagramar las cargas de trabajo de estas primeras semanas.

La respuesta del grupo fue positiva. Los jugadores completaron todas las tareas previstas y no se registraron lesionados, una noticia que genera tranquilidad en el cuerpo técnico en momentos donde la exigencia física aumenta considerablemente y cualquier contratiempo puede alterar la planificación.

La agenda continuará mañana con un nuevo doble turno, mientras que el sábado habrá actividad solamente en horario matutino. Luego llegará el descanso dominical antes de una semana que volverá a tener jornadas intensivas de entrenamiento.

¿Cómo sería la pretemporada para el "Decano"?

Paralelamente, Atlético continúa definiendo detalles de la etapa final de la preparación. Si bien todavía no hubo una comunicación oficial, la intención es trasladarse a Buenos Aires para disputar una serie de amistosos que permitan sumar rodaje futbolístico antes del debut en el Clausura, programado para el fin de semana del 20 de julio frente a Independiente Rivadavia en el Monumental José Fierro.

Con una baja ya confirmada y a la espera de posibles movimientos en el mercado de pases, el "Decano" sigue moldeando el plantel con el que buscará afrontar un semestre decisivo. El objetivo será doble: consolidarse entre los protagonistas del torneo local y llegar fortalecido al cruce de Copa Argentina frente a Independiente.

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