Se confirmó la primera salida en Atlético y César Falcioni pierde una variante para el Clausura

La situación del mediocampista era uno de los temas que seguía de cerca el cuerpo técnico desde el regreso a los entrenamientos. Mientras el resto del plantel se reencontraba para iniciar la preparación de cara al segundo semestre, la falta de Domínguez había despertado interrogantes sobre su futuro. Con el correr de los días, el panorama comenzó a aclararse y finalmente quedó definido que el paraguayo no formará parte del proyecto que encabeza Julio César Falcioni para afrontar el torneo Clausura y la Copa Argentina.