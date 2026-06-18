Invicto hace cuatro fechas y una sola caída en casa: así llega Temperley, el próximo rival de San Martín

Temperley no será apenas el primer rival de la era Alejandro Orfila. También representa una buena medida para entender dónde está parado San Martín. El encuentro pendiente de la cuarta fecha encuentra al "Gasolero" atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada, mientras que el conjunto de Bolívar y Pellegrini intenta reconstruirse después de la salida de Andrés Yllana y de una preocupante racha de cinco partidos sin victorias.