Invicto hace cuatro fechas y una sola caída en casa: así llega Temperley, el próximo rival de San Martín

Resumen para apurados
- San Martín visitará a Temperley en Turdera este sábado por la Primera Nacional, buscando iniciar con éxito el ciclo de Alejandro Orfila ante un rival directo por el Reducido.
- Temperley acumula cuatro partidos invicto y es muy fuerte de local. Por su parte, el equipo tucumano llega golpeado tras cinco fechas sin ganar y con cambio de director técnico.
- El partido medirá la capacidad de reacción de San Martín bajo el nuevo cuerpo técnico frente a uno de los rivales más sólidos y regulares de la Zona A del torneo.
Temperley no será apenas el primer rival de la era Alejandro Orfila. También representa una buena medida para entender dónde está parado San Martín. El encuentro pendiente de la cuarta fecha encuentra al "Gasolero" atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada, mientras que el conjunto de Bolívar y Pellegrini intenta reconstruirse después de la salida de Andrés Yllana y de una preocupante racha de cinco partidos sin victorias.
La posición en la tabla refleja parte de esa realidad. El equipo de Turdera marcha quinto en la zona A con 26 puntos y hoy ocupa un lugar dentro del Reducido, mientras que San Martín aparece séptimo con 22 unidades. Sin embargo, la diferencia va más allá de los números. Temperley llega fortalecido desde lo anímico, con una identidad definida y atravesando una racha positiva que le permitió acomodarse entre los principales protagonistas del grupo.
Los dirigidos por Nicolás Domingo acumulan cuatro partidos sin perder, con tres victorias y un empate. Además, llegan de derrotar a Güemes de Santiago del Estero y Chacarita, dos resultados que consolidaron su crecimiento. Pero quizás el dato que más debe preocupar en el "Santo" sea otro: su fortaleza como local.
En el Alfredo Beranger disputó siete partidos, ganó cuatro, empató dos y perdió apenas uno. La efectividad supera el 66% y explica gran parte de su ubicación actual en la tabla. El "Gasolero" suele hacerse fuerte en su cancha, donde juega con mayor intensidad, presiona más arriba y encuentra soluciones que muchas veces no aparecen cuando sale de Turdera.
Un equipo que no regala nada
La principal virtud de Temperley es la regularidad. No tiene la delantera más goleadora del torneo ni acumula triunfos espectaculares, pero es un equipo que rara vez se desordena. Sus números son elocuentes: apenas tres derrotas en 17 fechas, una cifra que lo ubica entre los equipos más difíciles de vencer de la categoría.
Esa solidez también aparece reflejada en los resultados. Muchas veces gana por márgenes mínimos, administra ventajas cortas y sabe convivir con partidos cerrados. No necesita dominar durante 90 minutos para sentirse cómodo. Por el contrario, suele crecer cuando los encuentros se vuelven físicos, disputados y con pocos espacios.
Para San Martín, ahí aparece la primera advertencia. Durante las últimas semanas el equipo mostró dificultades para sostener la concentración defensiva y cometió errores puntuales que terminaron costándole caro. Temperley no suele perdonar ese tipo de situaciones. Si encuentra una ventaja, generalmente sabe cómo protegerla.
Otra fortaleza del conjunto bonaerense es su capacidad para competir en distintos contextos. Aunque su mejor versión aparece como local, también construyó una campaña sólida fuera de casa, donde suma dos triunfos, seis empates y apenas dos derrotas. Esa estadística habla de un equipo pragmático, que entiende cuándo asumir el protagonismo y cuándo priorizar el orden.
Lo que deberá corregir San Martín
Sin embargo, Temperley también tiene puntos vulnerables. No es un equipo que genere demasiadas situaciones de gol. De hecho, sus 17 tantos en 17 fechas muestran que tampoco posee una gran capacidad de desequilibrio ofensivo. Muchos de sus triunfos llegaron por detalles, pelotas detenidas o errores rivales más que por un dominio abrumador de los partidos.
Allí podría aparecer una oportunidad para el equipo de Orfila. Si consigue sostener la concentración defensiva y evitar equivocaciones cerca de su área, obligará al "Gasolero" a construir juego y asumir riesgos, algo que no siempre le resulta cómodo.
También será importante observar cómo responde Temperley cuando pierde la pelota. Domingo construyó un equipo intenso, pero no especialmente veloz en las transiciones defensivas. Si San Martín logra recuperar y atacar rápido, especialmente por los costados, podría encontrar espacios que otros rivales no supieron aprovechar.
El examen ideal para Orfila
Por eso el partido del sábado aparece como una prueba interesante para el nuevo entrenador. Temperley ofrece exactamente el tipo de desafío que hoy necesita San Martín: un rival competitivo, ordenado y con confianza.
La incógnita pasa por saber cuánto podrá modificar Orfila en apenas unos pocos entrenamientos. El uruguayo habló de equipos protagonistas, agresivos para recuperar la pelota y capaces de imponer condiciones en cualquier cancha. El sábado tendrá enfrente a un adversario que justamente se siente cómodo cuando el rival pierde paciencia.
Temperley llega mejor, juega en su estadio y atraviesa un presente más estable. San Martín, en cambio, busca empezar de nuevo. Y para lograrlo necesitará superar a uno de los equipos más consistentes que hoy tiene la zona A.