Diario de viaje: un café sin tapa y una ciudad que parece recién salida de la caja

Resumen para apurados
- Durante el Mundial 2026 en Kansas City, un periodista de La Gaceta retrata el extremo orden y limpieza de la ciudad tras vivir una estricta regla de tránsito en un Uber.
- La exigencia de un chofer de usar tapa en el café reveló una cultura de respeto por las normas y el espacio público, caracterizada por calles impecables y sin descuidos.
- Este choque cultural resalta cómo los grandes eventos deportivos permiten a los visitantes reflexionar sobre la convivencia urbana y el impacto de la disciplina comunitaria.
Antes de subirnos al Uber, Matías todavía llevaba en la mano el café que acababa de comprar. El conductor frenó, bajó la ventanilla y, con la amabilidad de quien parece pedir permiso para hacer cumplir una regla, lanzó una aclaración inesperada.
“No se puede tomar ni beber nada dentro del auto. Solamente si tiene tapa, podés subir con la bebida”, lanzó.
Matías volvió sobre sus pasos, entró otra vez al local y regresó con la tapa colocada. Recién entonces arrancamos. La escena duró apenas un par de minutos, pero me quedó dando vueltas durante buena parte del día. Porque, en el fondo, ese pequeño episodio dice bastante sobre Kansas City.
Llevo casi una semana acá siguiendo a la Selección y todavía no encontré un papel tirado en la calle; ni una colilla de cigarrillo, ni un pasto crecido donde no debería estar. No hay baches, no hay veredas descuidadas, no hay esa sensación de desgaste que suele acompañar a las ciudades. Todo luce impecable, demasiado impecable. Como si alguien hubiese retirado el envoltorio hace apenas unos días para presentar la ciudad ante el mundo.
Kansas City y una tranquilidad que se volvió cotidiana
Por momentos, Kansas City parece una pintura o, mejor dicho, una maqueta. No tiene el ritmo frenético de Nueva York ni las playas de Miami. Tampoco intenta deslumbrar. Simplemente funciona, y quizás ahí esté una de las claves.
Porque detrás de esa prolijidad no hay magia. Hay costumbres. Hay reglas que se respetan casi sin necesidad de recordarlas, hay una naturalidad para hacer las cosas de determinada manera. Nadie tira basura donde no corresponde, y nadie parece buscar la excepción a la norma.
El café con tapa no era una exigencia caprichosa del conductor. Era simplemente la manera en que se hacen las cosas; y nadie se enoja por eso.
Mientras el Mundial sigue su curso, Kansas City sigue siendo Kansas City: una ciudad tranquila, silenciosa y extraordinariamente correcta. Tan correcta que a veces parece exagerada.
Y quizás por eso todavía sorprende. Porque uno viene preparado para descubrir estadios, entrenamientos y partidos, pero termina encontrando pequeñas escenas cotidianas que ayudan a entender mejor el lugar. A veces alcanza con un viaje en Uber y un café sin tapa para entender que hay ciudades que hacen de los detalles una manera de vivir.
Todavía no sé si con el paso del tiempo me voy a acostumbrar a tanta prolijidad. Por ahora, cada vez que camino por sus calles, sigo teniendo la misma sensación del primer día: la de estar recorriendo una ciudad que parece recién salida de la caja.