Diario de viaje: un café sin tapa y una ciudad que parece recién salida de la caja

Llevo casi una semana acá siguiendo a la Selección y todavía no encontré un papel tirado en la calle; ni una colilla de cigarrillo, ni un pasto crecido donde no debería estar. No hay baches, no hay veredas descuidadas, no hay esa sensación de desgaste que suele acompañar a las ciudades. Todo luce impecable, demasiado impecable. Como si alguien hubiese retirado el envoltorio hace apenas unos días para presentar la ciudad ante el mundo.