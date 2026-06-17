Cristiano Ronaldo no pudo con Congo: África vuelve a desafiar a las potencias en el Mundial
Portugal empató 1-1 con República Democrática del Congo en su debut en el Grupo K. Cristiano Ronaldo rompió el récord como el jugador más veterano en ser titular en una Copa del Mundo, pero no logró evitar otro golpe africano a una selección europea.
Resumen para apurados
- Portugal, con el récord de Cristiano Ronaldo como titular más longevo, empató 1-1 ante RD del Congo en su debut del Grupo K del Mundial 2026 en EE. UU.
- Tras el gol inicial de João Neves, Congo empató mediante Yoane Wissa ante un Portugal que dominó pero careció de juego colectivo para asistir a Ronaldo, de 41 años.
- El resultado ratifica el avance de los equipos africanos frente a las potencias de Europa y presiona a Portugal a mejorar su juego para avanzar en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo ya no es el mismo. Sería injusto exigirle que lo fuera. A los 41 años y 132 días, edad con la que rompió el récord como el jugador más veterano en ser titular en una Copa del Mundo, el portugués sigue conservando dos atributos que lo hicieron inmortal: el hambre y la calidad. Sin embargo, no pudo marcar la diferencia en el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, un resultado que enfrió el entusiasmo luso en el debut del Grupo K.
Lo que ya no tiene es aquello que durante las últimas dos décadas lo convirtió en una fuerza de la naturaleza: la explosividad. Ya no gana carreras de 40 metros, no arranca desde la banda para dejar rivales en el camino ni transforma cada transición en una amenaza constante. Hoy necesita otra cosa. Necesita que el equipo juegue para él.
Portugal parece haber entendido esa transformación. Los movimientos de Cristiano son ahora los de un delantero de área puro. Vive pendiente del pase filtrado, del centro preciso y de cualquier pelota que sobrevuele el área rival. Sigue leyendo el juego como pocos y conserva una capacidad extraordinaria para definir. Pero depende mucho más de quienes lo rodean.
Y allí aparece una paradoja. Nunca tuvo una generación tan rica en talento como la actual. Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves y Pedro Neto forman parte de una camada capaz de competir contra cualquiera. El problema no parece ser la calidad individual. El problema es que Portugal todavía no encuentra un funcionamiento colectivo capaz de potenciar semejante riqueza.
¿Presión?
La expectativa sobre Cristiano era enorme. Apenas unas horas antes, Lionel Messi había anotado un hat-trick frente a Argelia y la comparación inevitable volvió a instalarse. El argentino había dejado su sello en el debut de Argentina y todas las miradas se trasladaron inmediatamente hacia el portugués. En los papeles, República Democrática del Congo aparecía como un rival accesible para comenzar el torneo con autoridad.
Portugal, además, carga con una presión particular. Ya no se trata solamente de acompañar a Cristiano en sus últimos capítulos mundialistas. El verdadero desafío es romper la barrera mental que viene condicionando al seleccionado durante los últimos años. Tiene talento de sobra para aspirar a grandes cosas, pero todavía no logra transmitir la sensación de equipo dominante que prometen sus nombres propios.
El desarrollo
El comienzo parecía confirmar los pronósticos. Apenas a los seis minutos, João Neves conectó de cabeza un centro de Pedro Neto y estableció el 1-0. Portugal golpeaba rápido y parecía encaminada hacia una victoria sin sobresaltos.
Pero el Mundial 2026 está dejando una enseñanza cada vez más clara: África ya no acepta el papel de invitado.
Congo resistió. No se desesperó. No modificó su plan de juego. Aguantó la presión portuguesa, cerró espacios y esperó su momento. Lo encontró justo antes del descanso. A los 45 minutos, Yoane Wissa ganó en el área y venció a Diogo Costa con un cabezazo que silenció a los portugueses y alimentó la ilusión africana.
El empate tuvo un valor mucho mayor que el punto conseguido. Fue otra señal de una tendencia que empieza a consolidarse en esta Copa del Mundo. Las selecciones africanas se transformaron en un problema real para Europa.
África: ¿la nueva potencia?
Cabo Verde protagonizó una de las grandes historias del torneo al empatar con España. Egipto también sorprendió al rescatar un empate frente a Bélgica. Senegal cayó 3-1 ante Francia, pero durante largos tramos del encuentro obligó a los campeones europeos a exigirse al máximo. La única excepción en esta primera fecha fue Túnez, goleado por Suecia.
El resto dejó una conclusión evidente: la distancia entre ambos continentes es mucho menor que hace algunos años.
Y dentro de esa tendencia, República Democrática del Congo ocupa un lugar especial. Su presencia en Estados Unidos representa mucho más que una simple clasificación. Es el regreso de una selección marcada por una de las historias más dramáticas de los Mundiales.
Recuerdos
La última vez que había participado fue en Alemania 1974, cuando todavía competía bajo el nombre de Zaire. Aquella experiencia estuvo atravesada por la figura del dictador Mobutu Sese Seko, que utilizó la clasificación mundialista como una herramienta propagandística.
El equipo perdió 2-0 contra Escocia y sufrió un histórico 9-0 frente a Yugoslavia, una de las máximas goleadas registradas en la historia del torneo. Antes del último partido, los jugadores denunciaron que no habían cobrado los premios prometidos y que incluso recibieron amenazas si sufrían una nueva derrota abultada.
De aquel contexto nació una de las imágenes más recordadas de los Mundiales. Durante un tiro libre para Brasil, el defensor Mwepu Ilunga salió disparado de la barrera y despejó el balón antes de la ejecución. Durante décadas se creyó que había desconocido las reglas. Con el tiempo, explicó que había sido un acto de protesta y rebeldía frente al régimen que los utilizaba políticamente.
Más de medio siglo después, Congo regresó a una Copa del Mundo con otra realidad y otras ambiciones. Ya no carga con el peso de aquella tragedia deportiva. Ahora representa a una generación que quiere escribir una historia diferente.
El empate frente a Portugal no garantiza nada. Todavía quedan partidos difíciles por delante. Pero sí deja una imagen poderosa. Mientras Cristiano Ronaldo lucha contra el paso del tiempo y Portugal busca una identidad que esté a la altura de su talento, África sigue creciendo.
Y en esa revolución silenciosa que atraviesa este Mundial, República Democrática del Congo acaba de convertirse en uno de sus símbolos más orgullosos.