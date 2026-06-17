Cristiano Ronaldo no pudo con Congo: África vuelve a desafiar a las potencias en el Mundial

Cristiano Ronaldo ya no es el mismo. Sería injusto exigirle que lo fuera. A los 41 años y 132 días, edad con la que rompió el récord como el jugador más veterano en ser titular en una Copa del Mundo, el portugués sigue conservando dos atributos que lo hicieron inmortal: el hambre y la calidad. Sin embargo, no pudo marcar la diferencia en el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, un resultado que enfrió el entusiasmo luso en el debut del Grupo K.