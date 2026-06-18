Ghana consiguió el triunfo en la última jugada y dejó con las manos vacías a Panamá

Resumen para apurados
- Ghana derrotó 1-0 a Panamá con un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el minuto 95, durante el debut de ambos seleccionados en el Grupo L del Mundial 2026.
- Panamá generó las mejores ocasiones en el primer tiempo, pero Ghana reaccionó en el complemento y definió el triunfo en el minuto 95 tras una corrida de Thomas-Asante.
- Con este resultado, Ghana suma tres puntos clave antes de enfrentar a Inglaterra en la próxima fecha del Grupo L, mientras que Panamá buscará recuperarse ante Croacia.
Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, Ghana encontró una última oportunidad y la aprovechó al máximo. Con un tanto de Caleb Yirenkyi en el penúltimo minuto del tiempo adicionado, el conjunto africano derrotó por 1 a 0 a Panamá en el estreno de ambos equipos en el Grupo L del Mundial 2026.
El encuentro fue intenso y disputado desde el comienzo. Panamá mostró una actitud ambiciosa y estuvo muy cerca de abrir el marcador apenas iniciado el partido. Cecilio Waterman recibió un centro dentro del área y, pese a estar rodeado por defensores, logró conectar el balón con una maniobra poco convencional que obligó al arquero Lawrence Ati-Zigi a intervenir con una gran atajada.
Los centroamericanos continuaron generando peligro y a los 12 minutos volvieron a inquietar a la defensa africana. Nuevamente Waterman fue protagonista de una acción ofensiva que terminó desperdiciándose por muy poco. Ghana respondió a los 15 minutos con una llegada profunda que encendió las alarmas en el área panameña.
Trámite equilibrado
El trámite se mantuvo equilibrado durante la primera mitad, aunque Panamá pareció estar un paso más cerca del gol. A los 33 minutos, Cristian Martínez tuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador, pero su remate se fue apenas desviado. Un minuto después, Andrés Andrade envió un centro peligroso desde la izquierda que cruzó toda el área y fue despejado por Ati-Zigi antes de que algún delantero pudiera empujarlo a la red.
Otra actitud
En el complemento, Ghana regresó con una actitud mucho más agresiva. Los africanos adelantaron sus líneas y comenzaron a dominar las acciones. A los pocos minutos, Orlando Mosquera evitó la caída de su arco al controlar un cabezazo de Jonas Adjetey que tenía destino de gol.
Panamá reaccionó a los 14 minutos con otra intervención destacada de Cristian Martínez, quien recibió un pase filtrado y definió muy cerca del poste. Sin embargo, Ghana respondió rápidamente mediante Antoine Semenyo, que desperdició una clara oportunidad tras una gran corrida individual.
La ocasión más clara del partido llegó a los 20 minutos del segundo tiempo. Jordan Ayew quedó solo frente al arco, pero falló en la definición cuando parecía tener el gol asegurado. Con el paso de los minutos, el empate parecía sellado y ambos equipos comenzaban a resignarse a sumar un punto.
Notable corrida
Sin embargo, el fútbol siempre guarda espacio para la sorpresa. A los 50 minutos del segundo tiempo, Brandon Thomas-Asante escapó por la banda izquierda, dejó atrás a su marcador y envió un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Caleb Yirenkyi para conectar el balón y desatar la euforia ghanesa.
Así, Ghana se quedó con tres puntos de oro en un partido cerrado y emotivo, mientras que Panamá sufrió una derrota dolorosa después de haber estado muy cerca de rescatar un valioso empate.
En la segunda fecha, Ghana se medirá con Inglaterra, mientras que Panamá será rival de Croacia.