Alejandro Orfila se emocionó en su presentación como DT al hablar de los hinchas de San Martín

La pregunta parecía una más dentro de la conferencia. Le consultaron qué sentía al asumir en San Martín y qué significaba para él llegar a un club cuya convocatoria había observado durante años desde el banco rival. Alejandro Orfila comenzó a responder, hizo una pausa y bajó la mirada durante algunos segundos. Sus ojos se humedecieron y la emoción se hizo evidente antes de continuar. La escena llamó la atención y se convirtió en uno de los momentos más significativos de su presentación oficial como nuevo entrenador del “Santo”.