El problema de San Martín parece mucho más profundo que un cambio de entrenador

Pero nada le resulta a este San Martín. Ni siquiera, haber disputado un correcto primer tiempo, en el que merodeó el arco anfitrión varias veces. Pero con Diego Diellos en el banco hasta avanzado el complemento, el gol se le siguió negando: no solo sumó apenas un punto de los últimos 15, sino que lleva cinco partidos sin marcar, un número que resalta la gravedad de la crisis futbolística –y también anímica- del “Santo”.