› PARECERES Aún no hay condiciones para aplicar políticas de metas de inflación Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Wallberg Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Estados Unidos de AméricaTucumánBuenos AiresRepública ArgentinaLuis CaputoKristalina GeorgievaJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Virgencita descarta la alternativa del peronismo La radicalización del peronismo jaldista La importancia económica de los partidos políticos y las primarias Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán Fuga de cerebros