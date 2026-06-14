Innovación Sostenible: “Hay una ventana de oportunidades para la Argentina”

-Me parece que eso depende mucho de la política, más que nada por las reglas de juego. Si tenemos un escenario en el que cambian los nombres, pero se dice, por ejemplo, que al RIGI no lo van a tocar, que se respetarán los contratos de ciertas inversiones de largo plazo, creo que el cambio político no puede ser tan grave. Lo que pasa que detrás de ese cambio subyace la idea que se volverán para atrás con un montón de medidas. ¿Por qué Arriazu dice eso? Porque estamos en un momento en el que el mundo demanda bienes que la Argentina provee y, a su vez, la Argentina está en un momento en el que está acelerando las inversiones en sectores claves. Hace un tiempo pensabas que la energía fósil no iba a ser tan necesaria y de repente vemos que el mundo coincide en señalar que se usará por un tiempo más. Y entra una ventana de oportunidades para la Argentina que es importante, en un contexto en que arrancaron las inversiones en Vaca Muerta, con una productividad altísima. Tal vez este momento no hubiera pasado en 2005 o tal vez no pase lo mismo en 2040. Estamos frente a una venta de oportunidades para este momento. Desaprovechar sería, por ejemplo, entrar en ese loop de cambiar las reglas de juego.