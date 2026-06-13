San Martín visita a Colegiales: la fuerte decisión que tomó De Camilo al armar el "11" titular

La primera formación de Hernán De Camilo ya está definida. En su estreno como entrenador interino, el DT apostará por un esquema 4-4-2 para visitar desde las 15 a Colegiales en Munro, en un partido que aparece como una prueba importante para un San Martín que necesita volver a sumar de a tres después de cuatro encuentros sin victorias. Más allá de la transición abierta tras la salida de Andrés Yllana, el cuerpo técnico decidió no realizar una revolución y mantendrá buena parte de la base que venía compitiendo en las últimas fechas.