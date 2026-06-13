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San Martín visita a Colegiales: la fuerte decisión que tomó De Camilo al armar el "11" titular

El DT interino afrontará su primer partido al frente del equipo con una formación que busca respuestas inmediatas.

RELEVO. Aníbal Paz esperará su oportunidad desde el banco de suplentes de San Martín.
RELEVO. Aníbal Paz esperará su oportunidad desde el banco de suplentes de San Martín.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT interino Hernán De Camilo debutará hoy a las 15:00 en San Martín ante Colegiales en Munro, buscando romper una racha de cuatro partidos sin ganar tras la salida de Yllana.
  • Tras la salida de Andrés Yllana, De Camilo mantendrá la base pero implementará un esquema 4-4-2 con dos delanteros definidos y mayor énfasis en la presión y la solidez defensiva.
  • Este partido ante un Colegiales en buen momento representa una prueba de fuego para San Martín, clave para superar la crisis deportiva y reposicionarse en la pelea de la Zona B.
Resumen generado con IA

La primera formación de Hernán De Camilo ya está definida. En su estreno como entrenador interino, el DT apostará por un esquema 4-4-2 para visitar desde las 15 a Colegiales en Munro, en un partido que aparece como una prueba importante para un San Martín que necesita volver a sumar de a tres después de cuatro encuentros sin victorias. Más allá de la transición abierta tras la salida de Andrés Yllana, el cuerpo técnico decidió no realizar una revolución y mantendrá buena parte de la base que venía compitiendo en las últimas fechas.

El equipo formará con Darío Sand; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Jorge Juárez, Santiago Briñone, Laureano Rodríguez y Nicolás Castro; Luca Arfaras y Gonzalo Rodríguez. La intención será recuperar solidez defensiva y, al mismo tiempo, ganar presencia en ataque con dos delanteros definidos, una característica que De Camilo considera importante para que el equipo vuelva a mostrarse protagonista.

Durante la semana, el entrenador hizo especial hincapié en aspectos vinculados al funcionamiento ofensivo. En los entrenamientos realizados en el complejo Natalio Mirkin trabajó sobre movimientos de presión, circulación rápida y variantes para llegar con mayor cantidad de jugadores al área rival. La idea es que San Martín vuelva a tener iniciativa y recupere una identidad que, según entienden dentro del club, se fue diluyendo en las últimas presentaciones.

El desafío que se le presenta a San Martín

El desafío no será sencillo. Colegiales atraviesa un buen momento y San Martín llega golpeado por los resultados. Sin embargo, puertas adentro existe la convicción de que el plantel cuenta con herramientas para revertir la situación. El primer examen de la era De Camilo comenzará esta tarde en Munro, donde el "Santo" intentará dar el primer paso para dejar atrás la crisis y volver a prenderse en la pelea de la Zona B.

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