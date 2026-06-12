Jaldo inauguró una nueva oficina de atención jurídica en Alderetes

Del acto participaron la esposa del mandatario, Ana María Grillo; el vicegobernador Miguel Acevedo; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; la diputada nacional Gladys Medina; los ministros Susana Montaldo y Luis Medina Ruiz; las intendentas Graciela Gutiérrez y Rossana Chahla; la presidenta de la Asociación de Magistrados, Marcela Ruiz; la vocal de la Junta Electoral, Estela Chifionello; el jefe de la Unidad Regional Este, Carlos Ruiz; el segundo jefe, René Ramírez; además de legisladores, comisionados comunales y otras autoridades.