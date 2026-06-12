Jaldo inauguró una nueva oficina de atención jurídica en Alderetes

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este viernes una oficina de atención jurídica en Alderetes, Tucumán, para facilitar el acceso a la justicia de sectores vulnerables.
- El nuevo edificio de 200 m² reemplaza una sede precaria que resolvió 8.500 casos civiles y penales en seis años, mediante un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio.
- La descentralización evitará traslados, promoverá la mediación temprana para prevenir violencia y consolidará la red de asistencia jurídica gratuita en el este tucumano.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes la inauguración de una nueva sede de la Oficina de Atención Primaria Jurídica en Alderetes, dependiente del Ministerio Pupilar y de la Defensa. El nuevo edificio, ubicado en la esquina de Blas Parera y Caseros, brindará servicios a la población del departamento Cruz Alta, estimada en más de 200.000 habitantes.
Del acto participaron la esposa del mandatario, Ana María Grillo; el vicegobernador Miguel Acevedo; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; la diputada nacional Gladys Medina; los ministros Susana Montaldo y Luis Medina Ruiz; las intendentas Graciela Gutiérrez y Rossana Chahla; la presidenta de la Asociación de Magistrados, Marcela Ruiz; la vocal de la Junta Electoral, Estela Chifionello; el jefe de la Unidad Regional Este, Carlos Ruiz; el segundo jefe, René Ramírez; además de legisladores, comisionados comunales y otras autoridades.
Durante su discurso, Jaldo resaltó la política de descentralización judicial impulsada en la provincia y afirmó que representa una transformación concreta en el acceso a la justicia. "Antes, quien quería justicia tenía que acudir a los centros judiciales de San Miguel de Tucumán, Monteros o Concepción. Hoy, gracias a la descentralización, la justicia está más cerca de la gente", sostuvo.
El mandatario remarcó además la importancia de la mediación temprana para evitar que los conflictos escalen. "Todos conocemos las diferencias y problemas que existen, incluso dentro de nuestras propias familias o con vecinos. Por eso es tan importante contar con oficinas de mediación que aborden los conflictos desde el inicio, evitando que crezcan y previniendo problemas mayores en cada localidad", expresó.
En esa línea, consideró que la intervención temprana puede evitar situaciones graves. "Sabemos que cuando los conflictos se agravan sin mediación ni límites, pueden terminar en hechos lamentables y pérdidas irreparables. Por eso, lo que hacemos es también salvar vidas. Atender y solucionar un conflicto social a tiempo es salvar vidas", afirmó.
Jaldo también destacó el trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado para concretar iniciativas de este tipo. "Esto que hoy inauguramos no es casualidad ni magia, sino el resultado del trabajo, la responsabilidad, la visión y la planificación de los tres poderes del Estado que gobiernan Tucumán", señaló.
En ese sentido, agregó: "No podríamos funcionar sin la legislación que la Legislatura nos provee, ni sin la reforma del Código Procesal Penal, ni sin la decisión de la Corte Suprema de descentralizar la justicia".
El gobernador diferenció además la experiencia tucumana de otras realidades institucionales del país. "Esto no sucede en todas las provincias argentinas, y a nivel nacional hay dificultades en la convivencia entre poderes. Aquí en Tucumán llevamos adelante una planificación clara, concreta y transparente entre los tres poderes", indicó.
Antes de concluir, destacó el alcance social de la obra. "Lo que hoy inauguramos no es menor: es llegar a la gente, cuidarla y ayudar a quienes más lo necesitan", afirmó.
Más de 8.500 casos atendidos en seis años
Por su parte, Acevedo precisó que la oficina jurídica atendió 8.500 casos en los últimos seis años en Alderetes y su zona de influencia, una cifra que equivale a más de tres intervenciones diarias, incluyendo sábados y domingos. "Imagínense cuánta gente ha tenido acceso a la justicia gracias a una oficina que funciona día a día", manifestó.
El vicegobernador destacó además la evolución de la sede. "Pasamos de una oficina pequeña a estas instalaciones cómodas", señaló.
También remarcó que cualquier ciudadano podrá acudir al lugar para reclamar por sus derechos. "Cualquier persona que necesite defender un derecho puede venir y exigirlo sin corrupción ni demoras", afirmó.
Finalmente, vinculó este tipo de obras con una concepción concreta del federalismo. "Poder poner todos estos edificios en funcionamiento a lo largo de la provincia es federalismo. No es solo una palabra vacía; es dar servicios y atender las necesidades de la gente", sostuvo.
Un edificio adaptado a la demanda creciente
A su turno, Salomón destacó la importancia de la obra para los vecinos de Alderetes y recordó las limitaciones con las que funcionó originalmente el servicio. "Esto representa un verdadero orgullo para la ciudad de Alderetes. Hace seis años, cuando este servicio comenzó a funcionar aquí, lo hacía en una oficina donde era prácticamente imposible atender", expresó.
El legislador detalló que de los 8.000 casos que se registran en la zona de influencia, más de 4.000 corresponden exclusivamente a Alderetes.
Ante esa realidad, explicó que la intendenta Gutiérrez impulsó las gestiones necesarias para ampliar la capacidad operativa del servicio, lo que derivó en la construcción del nuevo edificio.
La flamante sede cuenta con ambientes climatizados, sala de reuniones, un espacio exclusivo para la niñez, sanitarios adaptados para personas con discapacidad y un área de refrigerio destinada al personal. "La infraestructura quedó impecable", aseguró.
Además, destacó que la oficina se integra a otros edificios institucionales concretados durante la gestión local, como el Juzgado de Paz y la nueva sede del Concejo Deliberante.
Acceso gratuito a la defensa pública
Por su parte, Navarro Dávila recordó que la oficina comenzó a funcionar hace años en un espacio reducido cedido por la Municipalidad y explicó que el crecimiento de la demanda hizo necesaria una ampliación.
"Esta oficina se inició hace muchísimo tiempo en un espacio mucho más chico de la municipalidad, y fue una de las primeras que se puso en funcionamiento. Después ha sido tan alta la demanda que hemos tenido que aumentar la capacidad operativa; en eso, con la señora intendenta y con el legislador Salomón, acordamos que necesitábamos un espacio, y generosamente nos brindaron esta estructura", indicó.
El funcionario precisó que el Ministerio Pupilar y de la Defensa aportó el diseño arquitectónico, mientras que la Municipalidad estuvo a cargo de la mano de obra y los materiales.
Asimismo, detalló que el inmueble posee más de 200 metros cuadrados y explicó cómo se distribuyeron las responsabilidades para su puesta en funcionamiento. "El equipamiento, los equipos técnicos, toda la parte logística y el personal profesional son del Ministerio Pupilar y de la Defensa", señaló.
Respecto del servicio que se brindará, explicó que está orientado a personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado particular.
"Aquí el acceso a la justicia es para todos aquellos usuarios que requieran de la defensa pública y carezcan de recursos para poder afrontar el pago de un abogado. En materia civil, alcanza a aquellas personas que tienen un ingreso inferior a dos salarios mínimos, vitales y móviles; esas personas tienen acceso absolutamente gratuito. En materia penal, el servicio es al cien por ciento para cualquier ciudadano que requiera asesoramiento y asistencia", subrayó.
Navarro Dávila también destacó que la habilitación de la nueva sede permite completar el esquema de cobertura previsto para el este provincial. "Estamos en 16 localidades, entre municipios y comunas, y en todas ya están las estructuras de esta forma. Esta era la única que nos faltaba acondicionar y ponerla en valor con el estilo y el diseño arquitectónico que es característico del Ministerio. Con esto completamos un ciclo", afirmó.
Por último, resaltó el trabajo realizado mediante las unidades móviles de atención jurídica. "Tenemos tres unidades móviles que ya han hecho tres recorridas, visitando cada una de las comunas, donde totalizaron 8.000 causas atendidas y recorrieron 38.000 kilómetros de la provincia para habilitar ese servicio. Estamos muy contentos por toda esta calidad del servicio que le estamos dando a la población", concluyó.
Qué servicios ofrece la oficina
Los profesionales que se desempeñarán en la nueva sede brindarán asesoramiento en Derecho Civil, incluyendo trámites vinculados con divorcios, alimentos, régimen comunicacional, guardas y cuidado personal.
También ofrecerán asistencia en Derecho Penal, con atención en situaciones de violencia familiar y de género, niñez y adolescencia, discapacidad y nuevos derechos.
Además, podrán gestionar derivaciones a distintos organismos del Estado.
El objetivo central de la iniciativa es reducir la necesidad de traslados hacia los centros judiciales y ampliar los puntos de acceso a la justicia para los habitantes del interior tucumano.