De Camilo comienza su interinato en San Martín y ya tomó decisiones que generan expectativa

El foco de la tarde en el Libertarios Unidos estará puesto en Hernán De Camilo. En medio de uno de los momentos más sensibles de la temporada, el entrenador interino tendrá su primera prueba al frente del plantel profesional cuando San Martín visite mañana a Colegiales, desde las 15, en Munro. Será el comienzo de un ciclo que, en principio, está pensado para extenderse durante dos partidos, aunque en el fútbol los plazos suelen depender de los resultados. Mientras la comisión directiva continúa trabajando en la búsqueda del sucesor de Andrés Yllana, el hombre de la casa tendrá una oportunidad importante para demostrar que está preparado para asumir desafíos mayores.