"La mano de Dios", la referencia a Maradona en la histórica victoria de New York Knicks ante San Antonio Spurs en las finales de la NBA

El Madison Square Garden atestiguó una de las páginas más dramáticas e impactantes de s historia. En el cuarto punto de las Finales de la NBA, los New York Knicks protagonizaron una heroica victoria, sin precedentes en los registros de la liga, al revertir 29 puntos para vencer agónicamente a los San Antonio Spurs por 107 a 106. El milagro neoyorquino, sentenciado por una corrección milimétrica de OG Anunoby a solo un segundo del final, desató la locura en las tribunas e hizo recordar al majestuoso Diego Maradona, en México 86.