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Padrones Docentes 2026: abren la inscripción municipal

El trámite será virtual y hasta el 18 de junio

Padrones Docentes 2026: abren la inscripción municipal
Hace 1 Hs

Los interesados en cubrir horas cátedras, interinatos, suplencias y ascensos de jerarquía en los establecimientos educativos que dependen de la municipalidad de San Miguel de Tucumán podrán inscribirse y reinscribirse en los Padrones Docentes 2026 desde hoy hasta el 18 de junio.

El trámite se realizará de manera virtual, a través del portal web educacion.smt.gob.ar. Allí se habilitó un enlace para que los postulantes puedan cargar sus datos.

“Estamos por iniciar el periodo de inscripción y reinscripción para los docentes que quieran formar parte del sistema educativo municipal. Pueden inscribirse empleados municipales, hijos de empleados municipales y egresados de nuestras escuelas municipales, siempre que cuenten con los títulos habilitantes para ejercer cargos docentes”, especificó Isabel Amate Pérez, directora de Educación Municipal.

La documentación

Luego de la inscripción online, los docentes deberán acercar la documentación a la sede de la repartición, ubicada en Jujuy 259, de lunes a viernes, de 8 a 15. La convocatoria para validar las carpetas se realizará por orden alfabético.

“Vamos a compartir un cronograma que es por letra para que podamos hacer esta inscripción de la manera más ordenada posible”, señaló Amate Pérez.

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La funcionaria explicó que los postulantes deberán presentar el título docente o profesional, cursos de capacitación, proyectos y experiencias educativas. Después, las carpetas serán evaluadas y calificadas para conformar el padrón provisorio. Luego se habilitará el periodo hasta la publicación del definitivo.

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