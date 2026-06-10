Seguridad

Chubut: prendieron fuego la casa del abuelo de un intendente y acusan a un empleado municipal

Tras una serie de investigaciones, la policía allanó el domicilio del principal sospechoso y encontró armas y bidones con combustible.

Los investigadores sospechan que el responsable detrás del incendio fue un exempleado del municipio de Alto Río Senguer, en Chubut.
Los investigadores sospechan que el responsable detrás del incendio fue un exempleado del municipio de Alto Río Senguer, en Chubut. (Foto: ADN Sur)
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Investigan el incendio intencional de la casa del abuelo del intendente de Alto Río Senguer, Chubut, ocurrido el domingo. El principal sospechoso es un ex-empleado municipal.
  • El atacante habría roto un vidrio para arrojar combustible. En un allanamiento al sospechoso, la policía secuestró armas, bidones de combustible y celulares para peritaje.
  • La Justicia dictó una perimetral de 30 días para proteger al intendente y su familia mientras se analiza el material secuestrado para confirmar la vinculación del acusado.
Resumen generado con IA

La Justicia de Chubut investiga el incendio que destruyó por completo la casa del abuelo del intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi. El principal sospechoso se trata de un exempleado municipal que habría trabajado durante la gestión anterior.

El hecho se produjo durante la madrugada del domingo y provocó pérdidas totales en la propiedad de la víctima, identificado como Emiliano Estuardo. A partir de las pericias realizadas en el lugar, los investigadores concluyeron que el fuego habría sido provocado de manera intencional.

Según la hipótesis de los agentes, el acusado rompió uno de los vidrios de la casa y tiró combustible en el interior de la misma. Las llamas se expandieron rápidamente y consumieron gran parte de la estructura.

La investigación quedó en manos de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Sarmiento, que durante los días posteriores reunió distintos elementos de prueba y solicitó una orden de allanamiento en la casa del sospechoso.

El procedimiento se realizó esta semana en una propiedad ubicada sobre la calle Islas Malvinas, en Alto Río Senguer. Allí, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes, además de tres fusiles, un arma corta y seis bidones de combustible.

Los investigadores analizarán el contenido de los dispositivos electrónicos para determinar si existen comunicaciones, registros u otros elementos que permitan vincular al sospechoso con el ataque a la casa del abuelo del intendente chubutense.

Además, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una prohibición de acercamiento por 30 días del hombre señalado hacia Mongilardi y su grupo familiar mientras avanza la investigación.

Temas Chubut
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal
1

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual
2

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Qué recibió Nahir Galarza por la entrevista con Mariana Fabbiani: los detalles que salieron a la luz
3

Qué recibió Nahir Galarza por la entrevista con Mariana Fabbiani: los detalles que salieron a la luz

Condenaron a las agresoras del ataque con agua hirviendo en un club de rugby
4

Condenaron a las agresoras del ataque con agua hirviendo en un club de rugby

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”
5

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
2

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

La radicalización del peronismo jaldista
3

La radicalización del peronismo jaldista

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
4

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector
5

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Más Noticias
Condenaron a las agresoras del ataque con agua hirviendo en un club de rugby

Condenaron a las agresoras del ataque con agua hirviendo en un club de rugby

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Qué recibió Nahir Galarza por la entrevista con Mariana Fabbiani: los detalles que salieron a la luz

Qué recibió Nahir Galarza por la entrevista con Mariana Fabbiani: los detalles que salieron a la luz

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

El secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién está detrás del envío de la droga?

El secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién está detrás del envío de la droga?

Un GPS, clave para seguir la ruta de los 470 kilos de cocaína

Un GPS, clave para seguir la ruta de los 470 kilos de cocaína

Investigan a una pareja por falsificar recetas médicas en Tucumán

Investigan a una pareja por falsificar recetas médicas en Tucumán

Comentarios