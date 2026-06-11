Estreno de cine: un viejo tema musical enfrenta a dos cantantes

Hoy llega “Letras robadas” (tuvo un paso por el Bafici), en la cual Rick Power, un cantante norteamericano que tuvo repercusión décadas atrás con su banda Octagon pero está en decadencia venido a menos, forja una particular amistad con Danny Wilson, quien integró una exitosa boy band pero que no hace pie en su carrera solista. Se conocen en una fiesta de casamiento, donde Danny sube al escenario con su grupo Bride and Groove para hacer covers de clásicos del pop bailable. Desde ese momento, compartirán varias horas de demos y composiciones hasta que todo explota por los aires cuando Rick descubre que una versión de uno de sus viejos temas fue transformada por su nuevo amigo en un hit actual. El intento de obtener el reconocimiento que cree merecer naufraga cuando nadie lo recuerda ni encuentra documentación de su tema original.