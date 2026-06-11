Estreno de cine: un viejo tema musical enfrenta a dos cantantes

Una comedia musical completa la agenda de estrenos comerciales de la semana en las salas de cine de Tucumán, que se adelantó ayer con la llegada de “El día de la revelación”, la nueva producción de contactos entre humanos y extraterrestres dirigida por Steven Spielberg.
Hoy llega “Letras robadas” (tuvo un paso por el Bafici), en la cual Rick Power, un cantante norteamericano que tuvo repercusión décadas atrás con su banda Octagon pero está en decadencia venido a menos, forja una particular amistad con Danny Wilson, quien integró una exitosa boy band pero que no hace pie en su carrera solista. Se conocen en una fiesta de casamiento, donde Danny sube al escenario con su grupo Bride and Groove para hacer covers de clásicos del pop bailable. Desde ese momento, compartirán varias horas de demos y composiciones hasta que todo explota por los aires cuando Rick descubre que una versión de uno de sus viejos temas fue transformada por su nuevo amigo en un hit actual. El intento de obtener el reconocimiento que cree merecer naufraga cuando nadie lo recuerda ni encuentra documentación de su tema original.
Segundas oportunidades
El filme rumbea entonces hacia la idea de las segundas oportunidades, el manejo de la industria de la música, el costo de las elecciones de la vida, la reconstrucción, las ambiciones personales, la importancia de la familia y el peso de los sueños, en una producción que va más allá de un mero recorrido por canciones pegadizas y busca develar las distintas aristas de un artista que quiere eludir el olvido y recuperar lo suyo.
John Carney es el director y coguionista (junto a Peter McDonald) de la historia. Su filmografía previa abarca “Once”, “Sing Street”, “Begin again” y “Flora & Son”, en las cuales la música siempre tuvo una determinante presencia; de hecho, comenzó su carrera con videos para el grupo irlandés The Frames. Buena parte del peso de esta película recae en la química que logran desplegar sus antagonistas, Paul Rudd y Nick Jonas, los personajes en tensión por el mismo tema. Completan el elenco en los roles centrales McDonald, Havana Rose Liu y Jack Reynor.
Y si esta semana se abrió anticipadamente con la novedad de Spielberg, lo mismo ocurrirá en la próxima: ya están a la venta las entradas para “Toy Story 5”, cuyo esperado preestreno en la Argentina será el miércoles 17.