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El Conicet volverá a transmitir en vivo desde las profundidades del Mar Argentino

Los investigadores y científicos del Gempa volverán a navegar a bordo del buque Falkor del Schmidt Ocean Institute en una campaña que dará continuidad a la transmisión que se popularizó en 2025.

El Conicet volverá a transmitir en vivo desde las profundidades del Mar Argentino
Imagen submarina captada por el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos del Conicet explorarán el Mar Argentino a más de 4.000 metros de profundidad para descubrir nuevas especies en una campaña que transmitirá en vivo.
  • La travesía de 23 días 'Talud Continental V' se hará a bordo del buque Falkor usando el robot SuBastian, continuando la exitosa expedición que se popularizó en 2025.
  • El proyecto aportará datos clave sobre la biodiversidad y el cambio climático, además de fomentar la ciencia abierta y la educación mediante transmisiones interactivas.
Resumen generado con IA

El Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa) está alistándose para emprender una nueva travesía. El nuevo proyecto dará continuidad a la expedición de investigación Talud Continental IV. Talud Continental V explorará una zona poco vista del Atlántico Sudoccidental con alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables.

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Se previó una duración de 23 días para la expedición a los cañones Ameghino y Almirnte Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa y más de 4.000 metros de profundidad. "Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, afirma Daniel Lauretta, jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.

Talud Continental V: el Conicet, otra vez a las profundidades del mar

Uno de los objetivos centrales de Talud Continental V será explorar profundidades superiores a los 4 mil metros, ampliando el rango de observación alcanzado en campañas anteriores y accediendo a ambientes aún no estudiados en Argentina. Lauretta afirmó que esperan encontrar especies que ya vieron en el cañón Mar del Plata, pero también muchas especies diferentes.

“El océano profundo es uno de los ambientes menos explorados del planeta, y en Argentina todavía conocemos muy poco sobre gran parte de la biodiversidad que habita estos ecosistemas. Estudiar las profundidades del mar permite comprender cómo funcionan estos ambientes, qué especies viven allí, cómo se conectan con otros ecosistemas y qué rol cumplen en procesos globales como el ciclo del carbono o la regulación climática”, afirma Martín Brogger, investigador del CONICET en el Instituto de Biología de Organismos Marino.

Un nuevo streaming del Conicet en el mar

Al igual que en la campaña anterior, la misión incluirá transmisiones en vivo de las inmersiones; abiertas al público, actividades educativas en tiempo real con escuelas de todo el país, generación de contenidos para divulgación científica y educación y publicación abierta de datos en repositorios nacionales e internacionales. El Conicet contará con el ROV SuBastian, capaz de tomar imágenes de alta precisión.

“Este tipo de alianzas demuestra la importancia de la cooperación científica internacional para avanzar en el conocimiento y conservación de los océanos”, afirman los científicos. En este sentido, destacan que la colaboración con el Schmidt Ocean Institute ha sido fundamental, no solamente por el acceso a infraestructura y tecnología de nivel internacional, sino también por el modelo de trabajo colaborativo y de ciencia abierta que impulsa la institución.

Fuente: Conicet

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