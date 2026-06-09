El Conicet volverá a transmitir en vivo desde las profundidades del Mar Argentino

Se previó una duración de 23 días para la expedición a los cañones Ameghino y Almirnte Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa y más de 4.000 metros de profundidad. "Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, afirma Daniel Lauretta, jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.