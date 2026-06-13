El planeta no podrá sostener a la población actual: el estudio que anticipa un descenso demográfico drástico

Tras esa transición abrupta -proyectada entre 2064 y 2078-, la humanidad se estabilizaría en una fracción de su tamaño actual. El nivel resultante quedaría en unos 2.000 millones de personas, una cifra que algunos ecólogos consideran el límite sostenible para el planeta frente a la combinación de crisis ambientales y sociales. En términos simples, el planeta dejaría de poder sostener a la población actual debido a una combinación de factores ambientales y sociales.