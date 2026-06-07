Academia Nacional de Periodismo denuncia el clima de hostigamiento y de groseras descalificaciones que vive la prensa argentina

"La libertad de prensa no es la primera de las libertades para privilegiar a los periodistas, sino para que la sociedad cuente con el conocimiento permanente de lo que sucede en la vida pública del país. Por eso, es inconcebible una República sin una prensa libre o con una prensa eventualmente amordazada por la autocensura. El temor a ser víctimas de insoportables ofensas, de la reacción violenta de los fanáticos o hasta de ser denunciados sin fundamentos ante la Justicia fueron siempre las razones de la autocensura. Aunque la mayoría del periodismo independiente no olvidará nunca sus obligaciones, confiamos también en el sano discernimiento de los jueces de la República para poner orden en una relación tan asimétrica, como lo es la del poder que gobierna y la prensa", advierten con preocupación en el documento firmado por Hugo Alconada Mon, Nora Bär, Santo Biasatti, Fernando Bravo, Nelson Castro, Alicia De Arteaga, Daniel Dessein, José Escribano, Eduardo Fidanza, Jorge Fontevecchia, Julián Gallo, Roberto García, Gustavo González, Osvaldo Granados, Roberto Guareschi, Héctor Guyot, Ricardo Kirschbaum, Marcelo Longobardi, José Ignacio López, Norma Morandini, Alberto Muney, Silvia Naishtat, María O'Donnel, Hinde Pomeraniec, Antonio Requeni, Carlos Roberts, Fernando Ruiz, Fernán Saguier, Fernando Sánchez Zinny, Daniel Santoro, Ernesto Tenembaum, Eduardo Van der Kooy y Miguel Wiñazki.