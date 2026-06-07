Horóscopo semanal del 7 al 13 de junio: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las finanzas

Usted cuenta con un magnetismo especial gracias a la benéfica presencia de Venus y Mercurio en su propio signo, un escenario ideal para renovar su imagen personal o atraer de forma directa a quien le gusta. En el terreno profesional, inicia un gran ciclo para el contacto con el público, colmado de suerte para los negocios y una claridad mental superior para tomar decisiones. La ternura se transformará en la gran protagonista de todos sus vínculos afectivos durante estas jornadas.