SociedadClima y ecología

Pronóstico para Tucumán: se espera cielo nublado y lluvias débiles durante todo el domingo

La mínima fue de 17 °C. La humedad se mantendrá alta. ¿Cómo estará el tiempo durante la semana?

PASADO POR AGUA. Se esperan lloviznas intermitentes durante todo el domingo sobre Tucumán.
PASADO POR AGUA. Se esperan lloviznas intermitentes durante todo el domingo sobre Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo en Tucumán una jornada inestable con cielo cubierto, alta humedad y lluvias débiles, con una máxima de 18 °C.
  • El día comenzó con neblina, humedad superior al 95% y temperaturas mínimas de entre 15 °C y 17 °C, afectando la visibilidad en el conurbano y el centro-sur provincial.
  • Se anticipa que la inestabilidad y la baja amplitud térmica continuarán en los próximos días, afectando la circulación vial y las actividades al aire libre en la región.
Resumen generado con IA

El fin de semana terminará inestable en la provincia, con mucha nubosidad, humedad alta y probabilidades de lloviznas y chubascos durante todo el domingo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa una máxima de 18 °C. 

El domingo amaneció con el cielo completamente cubierto y leves precipitaciones aisladas, sobre todo en el conurbano de San Miguel de Tucumán y en el centro-sur de la provincia. La temperatura mínima fue de 17 °C, aunque en algunos sectores llegó hasta 15 °C. La humedad superior al 95%. La visibilidad se vio reducida a menos de cinco kilómetros. 

El cielo continuará cubierto y hacia el mediodía se esperan más precipitaciones aisladas sobre la capital, que se extenderían algunas horas de la siesta. La temperatura no variaría demasiado y llegaría hasta los 18 °C. 

Por la tarde las lloviznas cesarían en la ciudad pero la nubosidad seguirá siendo completa, con una humedad que no descenderá del 80%. Los vientos serán suaves desde el sector sudoeste. 

Hacia la noche no se descartan nuevas precipitaciones aisladas, mientras que la temperatura podría retroceder hasta los 16 °C. La humedad sería del 95% y la humedad del 99%. 

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

El SMN pronostica cielo cubierto para el sábado, con una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C. Las precipitaciones regresarían durante la tarde y la noche. Para el domingo se anuncian lluvias aisladas por la mañana y cielo cubierto para la tarde y la noche. La mínima sería de 15 °C y la máxima de 16 °C, lo que muestra que la variación térmica será escasa. 

Temas Servicio Meteorológico NacionalClima
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