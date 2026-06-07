Pronóstico para Tucumán: se espera cielo nublado y lluvias débiles durante todo el domingo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo en Tucumán una jornada inestable con cielo cubierto, alta humedad y lluvias débiles, con una máxima de 18 °C.
- El día comenzó con neblina, humedad superior al 95% y temperaturas mínimas de entre 15 °C y 17 °C, afectando la visibilidad en el conurbano y el centro-sur provincial.
- Se anticipa que la inestabilidad y la baja amplitud térmica continuarán en los próximos días, afectando la circulación vial y las actividades al aire libre en la región.
El fin de semana terminará inestable en la provincia, con mucha nubosidad, humedad alta y probabilidades de lloviznas y chubascos durante todo el domingo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa una máxima de 18 °C.
El domingo amaneció con el cielo completamente cubierto y leves precipitaciones aisladas, sobre todo en el conurbano de San Miguel de Tucumán y en el centro-sur de la provincia. La temperatura mínima fue de 17 °C, aunque en algunos sectores llegó hasta 15 °C. La humedad superior al 95%. La visibilidad se vio reducida a menos de cinco kilómetros.
El cielo continuará cubierto y hacia el mediodía se esperan más precipitaciones aisladas sobre la capital, que se extenderían algunas horas de la siesta. La temperatura no variaría demasiado y llegaría hasta los 18 °C.
Por la tarde las lloviznas cesarían en la ciudad pero la nubosidad seguirá siendo completa, con una humedad que no descenderá del 80%. Los vientos serán suaves desde el sector sudoeste.
Hacia la noche no se descartan nuevas precipitaciones aisladas, mientras que la temperatura podría retroceder hasta los 16 °C. La humedad sería del 95% y la humedad del 99%.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El SMN pronostica cielo cubierto para el sábado, con una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C. Las precipitaciones regresarían durante la tarde y la noche. Para el domingo se anuncian lluvias aisladas por la mañana y cielo cubierto para la tarde y la noche. La mínima sería de 15 °C y la máxima de 16 °C, lo que muestra que la variación térmica será escasa.