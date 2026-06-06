El Mollar elegirá mañana a su nueva cacique diaguita

Resumen para apurados
- La Comunidad Diaguita El Mollar elegirá mañana a su nueva cacique entre Margarita Mamaní y Rebeca Condorí para definir su liderazgo y representación legal en Tucumán.
- La votación será de 8 a 18 en la Escuela N°38. El proceso es exclusivo para miembros de la comunidad y requiere la mitad más uno de los votos para la validez de la elección.
- La nueva líder defenderá los derechos comunitarios, preservará la identidad diaguita y gestionará becas y bienestar, definiendo el rumbo institucional de la organización.
La Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem) elegirá mañana a su nueva cacique, máxima autoridad y representante legal de la organización. La votación se realizará de 8 a 18 en la Escuela N°38 Próceres Argentinos, ubicada frente a la plaza principal de El Mollar.
La convocatoria está dirigida únicamente a los integrantes de la comunidad indígena, quienes deberán participar del proceso electoral de acuerdo con lo establecido por el estatuto vigente. Para que la elección sea válida, se requiere la mitad más uno de los votos.
En esta oportunidad se presentan como candidatas Margarita Mamaní y Rebeca Condorí. Según informó la comunidad, ambas asumieron el compromiso de representar a las familias y de acompañar el trabajo institucional de la organización indígena.
Una de ellas será elegida para conducir el próximo período y tendrá entre sus responsabilidades la defensa de los derechos comunitarios, la preservación de la identidad diaguita y la gestión de oportunidades para los miembros de la comunidad.
La elección de la autoridad representa un momento importante para la vida interna de Cidem, ya que definirá la continuidad del trabajo comunitario y el rumbo de las gestiones vinculadas al bienestar del pueblo diaguita de El Mollar.
Convocatoria a votar
Desde la comunidad remarcaron la importancia de la participación de sus miembros en la jornada electoral. “Representa un paso fundamental para fortalecer nuestra institución y seguir avanzando en la lucha por nuestros derechos, el acceso a becas, formación y el bienestar de nuestro pueblo”, señalaron desde Cidem.
También convocaron a los integrantes de la comunidad a cumplir con la obligación estatutaria de votar. “Invitamos a todos los miembros de la comunidad indígena a cumplir con su deber y obligación estatutaria de concurrir a votar”, expresaron en el comunicado oficial.