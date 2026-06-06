El crédito en Argentina se bifurca: el Estado y las grandes empresas captan la liquidez que pierden las familias
Mientras los préstamos al consumo encadenan ocho meses de caída real, el financiamiento al sector público y la deuda corporativa en dólares para sectores estratégicos muestran un dinamismo contrapuesto.
Resumen para apurados
- El sistema financiero argentino se bifurcó en 2026: los bancos priorizan la deuda estatal y de grandes firmas, mientras cae drásticamente el crédito en pesos a familias y PyMEs.
- Por la recesión, los bancos destinaron el 42% de sus activos a títulos públicos por menor riesgo. Así, el Tesoro absorbió $12 billones y el crédito familiar real cayó un 6%.
- Esta tendencia asfixia el consumo interno y relega el crédito en dólares solo a energía y minería, consolidando al Estado como el principal cliente de los bancos del país.
La dinámica del sistema financiero argentino muestra hoy dos realidades paralelas. Por un lado, una profunda contracción del crédito privado en pesos que asfixia el consumo familiar y a las PyMEs; por el otro, un sector público que absorbe la liquidez del sistema y un "oasis" de financiamiento en dólares reservado exclusivamente para los gigantes de la energía y la minería.
El Estado, el principal "cliente" de los bancos
A pesar de las expectativas oficiales de una remonetización que impulsara la inversión privada, el flujo de fondos tomó un rumbo distinto. Según informes de Estudios Económicos del Banco Provincia, la liquidez inyectada por el Banco Central -tras comprar unos U$S10.000 millones- no terminó en préstamos productivos o de consumo, sino en títulos públicos.
En los primeros cinco meses de 2026, la exposición de los bancos a la deuda del Tesoro alcanzó un máximo del 42% del activo total del sistema. Las razones de esta preferencia bancaria son pragmáticas.
Los títulos públicos ofrecen mayor liquidez, se perciben con menor riesgo de impago frente al sector privado en recesión y se benefician de un marco regulatorio favorable.
Como resultado, el Tesoro nacional absorbió casi $12 billones en sus licitaciones, mientras que el crédito real a las familias cayó un 6% y a las empresas un 4%.
Con los últimos datos de mayo se supo que la línea de préstamos personales subió en términos nominales un 1% mensual. El saldo llegó a $21 billones para el total acumulado. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,4% y un incremento anual de apenas 0,2%.