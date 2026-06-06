El crédito en Argentina se bifurca: el Estado y las grandes empresas captan la liquidez que pierden las familias

La dinámica del sistema financiero argentino muestra hoy dos realidades paralelas. Por un lado, una profunda contracción del crédito privado en pesos que asfixia el consumo familiar y a las PyMEs; por el otro, un sector público que absorbe la liquidez del sistema y un "oasis" de financiamiento en dólares reservado exclusivamente para los gigantes de la energía y la minería.