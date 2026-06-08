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Tubonor inauguró en Tucumán un coworking exclusivo para clientes

La empresa suma un beneficio exclusivo pensado para fomentar la capacitación, el trabajo colaborativo y el desarrollo profesional.

Tubonor inauguró en Tucumán un coworking exclusivo para clientes
Hace 2 Hs

Tubonor presentó oficialmente en Tucumán un nuevo espacio de coworking destinado a clientes, socios comerciales y profesionales vinculados al sector, una iniciativa que busca acompañar las nuevas formas de trabajo y fortalecer el vínculo con quienes forman parte de su comunidad empresarial.

El nuevo espacio fue concebido como un entorno moderno y funcional para reuniones, capacitaciones, presentaciones y actividades colaborativas, ofreciendo equipamiento tecnológico, conectividad y áreas especialmente diseñadas para el intercambio de ideas y el desarrollo de proyectos.

Durante la inauguración, Lic. Fernanda Navarro, gerente de Marketing de Tubonor, destacó que el coworking forma parte de una estrategia orientada a generar valor agregado para los clientes más allá de la actividad comercial habitual.

Tubonor inauguró en Tucumán un coworking exclusivo para clientes

“Seguimos sumando beneficios para quienes nos eligen todos los días. Queremos ofrecer un espacio que les permita reunirse, capacitarse, generar nuevas oportunidades y continuar creciendo junto a nosotros”, señaló.

La propuesta surge a partir de necesidades detectadas entre clientes y profesionales que frecuentemente requieren lugares adecuados para encuentros de trabajo, capacitaciones o reuniones comerciales. En respuesta a esa demanda, la empresa decidió desarrollar un ámbito equipado y disponible para acompañar esas actividades.

El coworking podrá utilizarse para jornadas de formación, presentaciones de productos, reuniones de equipos y encuentros empresariales, consolidándose como un punto de conexión entre clientes, proveedores y profesionales de la región.

Tubonor inauguró en Tucumán un coworking exclusivo para clientes

Con esta incorporación, Tubonor reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevos servicios, fortaleciendo su posicionamiento bajo el concepto institucional “Siempre estamos”, una filosofía que busca acompañar a sus clientes en cada etapa de su crecimiento.

La inauguración reunió a representantes del sector, clientes estratégicos, aliados comerciales y medios de comunicación, quienes recorrieron las instalaciones y conocieron las características de este nuevo espacio que la empresa pone a disposición de su comunidad.

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