Cuánto cobra un trabajador de una estación de servicio desde junio

Resumen para apurados
- El sindicato de estaciones de servicio y cámaras empresarias acordaron en junio, en el Ministerio de Capital Humano, un aumento del 15% para mitigar el impacto inflacionario.
- El acuerdo trimestral incluye subas escalonadas, un bono compensatorio de $70.000 y una suma de $30.000 que se incorporará al básico, elevando el sueldo de playero a $1,5 millones.
- Finalizado este tramo, las partes volverán a reunirse en el segundo semestre para definir nuevas actualizaciones salariales en función de la inflación y la actividad del sector.
Los trabajadores de estaciones de servicio recibieron una nueva actualización salarial tras el acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y las principales cámaras empresarias de la actividad.
La negociación salarial, desarrollada en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, estableció una recomposición de ingresos para el trimestre abril-junio de 2026 que, según destacó el gremio, representa una mejora cercana al 15% al considerar aumentos porcentuales, compensaciones y sumas fijas incorporadas al salario.
El convenio fue firmado junto a las entidades empresarias CECHA, FECRA, AES y FEC, y busca recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los trabajadores frente al avance de la inflación.
Cómo fue el aumento para empleados de estaciones de servicio
La actualización salarial fue aplicada en tres tramos acumulativos:
2,3% en abril.
2,2% en mayo.
2% en junio.
Si bien la suma de los incrementos arroja una mejora acumulada del 6,5%, desde el sindicato explicaron que el impacto final ronda el 15% debido a la incorporación de sumas extraordinarias y compensaciones por diferencias salariales pendientes.
Además, los trabajadores percibirán los retroactivos correspondientes junto con las liquidaciones salariales actualizadas.
Bono de $70.000 y suma fija para el sector
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo fue el reconocimiento de un atraso salarial acumulado durante los meses anteriores.
Por ese motivo, las partes acordaron una compensación estimada en alrededor de $70.000 por trabajador, destinada a recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo.
A esto se suma una asignación fija de $30.000 que dejará de abonarse como concepto separado y pasará a integrar el salario básico desde julio de 2026, consolidando una mejora permanente en los haberes del sector.
Escalas salariales de estaciones de servicio en junio de 2026
Con la aplicación de todos los incrementos pactados, las escalas salariales quedaron establecidas de la siguiente manera:
Encargados
$1.570.406,46
Administrativos
$1.539.084,68
Operador de Servicio
$1.534.268,58
Operador de Playa
$1.515.472,32
Operador Auxiliar
$1.475.559,35
Operador Conductor
$1.505.177,25
Operador Interior y Anexos
$1.499.943,26
Serenos
$1.511.730,26
De esta manera, un playero encuadrado en la categoría Operador de Playa supera los $1,5 millones de salario básico mensual, mientras que los encargados continúan siendo la categoría con mejores ingresos dentro de la actividad.
Cuánto vale la hora de un playero en junio de 2026
El acuerdo también actualizó los valores utilizados para calcular horas extras y jornadas adicionales.
Para la categoría Operador de Playa, los valores quedaron establecidos en:
Hora normal: $7.577,36
Hora extra al 50%: $11.366,04
Hora extra al 100%: $15.154,72
Estos importes impactan directamente en el salario final de quienes realizan jornadas extendidas, reemplazos o turnos especiales.
Los tres adicionales que aumentan el sueldo final
Además del salario básico, el convenio colectivo contempla distintos adicionales que permiten incrementar significativamente los ingresos mensuales.
Adicional por asistencia
Representa un 8% del salario básico.
Adicional por movimiento de fondos
Equivale a otro 8% adicional para las categorías alcanzadas.
Adicional por antigüedad
2% para trabajadores con entre 1 y 20 años de servicio.
3% para empleados con 21 años o más de antigüedad.
La combinación de estos conceptos, junto con las horas extras y otros beneficios convencionales, permite que muchos trabajadores perciban salarios considerablemente superiores a los establecidos en las escalas básicas.
Paritarias: qué pasará en los próximos meses
Concluido el acuerdo correspondiente al trimestre abril-junio, el sector deberá volver a analizar la evolución de la inflación y el poder adquisitivo de los salarios para definir nuevas actualizaciones durante el segundo semestre de 2026.
Las próximas negociaciones buscarán mantener el equilibrio entre la recuperación salarial de los trabajadores y la situación económica que atraviesa la actividad.