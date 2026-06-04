Combustibles: Mercuria y el grupo de José Luis Manzano compraron las estaciones Shell por U$S 1.420 millones

El mercado energético argentino vive una de sus mayores reconfiguraciones de la última década. La firma brasileña "Raízen" confirmó hoy la venta de la operación local de "Shell" al grupo suizo "Mercuria", en una transacción de U$S 1.420 millones. La operación, informada a la Bolsa de San Pablo, incluye la red de 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud y activos logísticos clave.