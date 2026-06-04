Pronóstico del tiempo: las lluvias serán débiles pero se extenderán toda la jornada

El SMN pronostica para el viernes una mínima de 15 °C y cielo mayormente cubierto. La máxima rondaría los 20 °C, aunque sin lluvias. Condiciones similares se repetirían el sábado, aunque con una mínima de 13 °C. Las precipitaciones regresarían durante la noche y la mañana del domingo, jornada en la que se repetirían la mínima y la máxima.