SociedadClima y ecología

Pronóstico del tiempo: las lluvias serán débiles pero se extenderán toda la jornada

La mínima fue de 16 °C. El cielo permanecerá cubierto. Las precipitaciones cesarían el viernes. El pronóstico extendido.

CON PARAGUAS. Las lluvias serán débiles por la mañana y podrían regresar con la caída de la tarde.
CON PARAGUAS. Las lluvias serán débiles por la mañana y podrían regresar con la caída de la tarde. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo en Tucumán una jornada otoñal cálida y algo nublada, con una máxima de 23 °C y el retraso de las lluvias.
  • El día comenzó con neblina, 12 °C de mínima y alta humedad. Aunque se espera que el sol aparezca por la tarde, la inestabilidad y las lluvias llegarían recién el próximo martes.
  • Se prevé una semana inestable con máximas de hasta 20 °C, seguida por una segunda semana de junio con un marcado descenso térmico que llevará las temperaturas mínimas a 9 °C.
Resumen generado con IA

Las condiciones climáticas seguirán siendo inestable en las próximas horas en la provincia, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa lloviznas y una temperatura máxima que rondaría los 21 °C.

El jueves comenzó con el cielo cubierto y una humedad del 99%. Las precipitaciones se extendieron durante toda la madrugada y se volverían dispersas antes del mediodía. La temperatura mínima fue de 16 °C, levemente más alta que las habituales para esta época del año. 

Para la hora del almuerzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura media de 20 °C, mientras que la humedad y la nubosidad rondarán el 90%. Los vientos serán leves desde el sector sudeste, mientras que no se esperan precipitaciones. 

Por la tarde el cielo continuará cubierto, mientras que la temperatura máxima llegaría a los 21 °C, con una térmica de 22 °C. La nubosidad será del 99% y la humedad superior al 85%. No se descarta la vuelta de las lluvias, que continuarían, de forma aislada, hasta la noche.

¿Cómo estará el tiempo los próximos días en Tucumán?

El SMN pronostica para el viernes una mínima de 15 °C y cielo mayormente cubierto. La máxima rondaría los 20 °C, aunque sin lluvias. Condiciones similares se repetirían el sábado, aunque con una mínima de 13 °C. Las precipitaciones regresarían durante la noche y la mañana del domingo, jornada en la que se repetirían la mínima y la máxima. 

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