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Ciudad de Buenos Aires: tres de cada diez aspirantes a docentes desaprobaron una prueba de comprensión lectora

El 29% de los postulantes a profesorados no alcanzó el nivel mínimo requerido en una evaluación diagnóstica. Quienes no aprueben deberán realizar un curso obligatorio de 60 horas antes de comenzar la carrera.

La Ciudad de Buenos Aires presentó los resultados junto al programa Ser Docente: el 29% de los postulantes no superó la evaluación diagnóstica.
La Ciudad de Buenos Aires presentó los resultados junto al programa "Ser Docente": el 29% de los postulantes no superó la evaluación diagnóstica. IMAGEN ILUSTRATIVA BAENEGOCIOS
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Educación de Buenos Aires detectó que el 29% de los aspirantes a docentes desaprobó una prueba diagnóstica de comprensión lectora obligatoria.
  • Tras evaluar a 3.396 postulantes, quienes no superaron la prueba sobre un texto académico deberán realizar un trayecto obligatorio de capacitación de 60 horas.
  • El plan busca actualizar los programas de estudio y las residencias, buscando revertir la caída en la matrícula y el egreso de nuevos educadores en el distrito.
Resumen generado con IA

La Ciudad de Buenos Aires presentó los primeros resultados de una evaluación diagnóstica aplicada a quienes aspiran a ingresar a los institutos de formación docente. El relevamiento reveló que casi tres de cada diez postulantes no lograron aprobar una prueba de comprensión lectora, una de las competencias consideradas esenciales para el ejercicio de la docencia.

La evaluación fue realizada a 3.396 aspirantes y forma parte del programa "Ser Docente", impulsado por el Ministerio de Educación porteño para reformar la formación inicial de los futuros maestros y profesores.

Según los datos oficiales, el 71% de los postulantes alcanzó el nivel mínimo esperado, mientras que el 29% quedó por debajo de los parámetros establecidos. En términos absolutos, 2.403 personas aprobaron la instancia y 993 no lograron superarla.

Cómo fue la evaluación de comprensión lectora

La prueba consistió en la lectura de un texto académico de divulgación científica acompañado por diez preguntas de opción múltiple destinadas a medir habilidades de comprensión, interpretación y análisis de contenidos escritos.

Desde el Gobierno porteño explicaron que la evaluación tiene carácter diagnóstico y busca identificar fortalezas y debilidades de los estudiantes al inicio de su formación.

Los resultados fueron presentados junto con una serie de reformas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza y fortalecer la preparación de quienes eligen la carrera docente.

Curso obligatorio para quienes no aprueben

Los aspirantes que no alcanzaron el nivel esperado deberán cursar un trayecto obligatorio de fortalecimiento de la comprensión lectora con una carga horaria de 60 horas.

La medida alcanzará a quienes ingresen a los profesorados sin haber aprobado la evaluación diagnóstica y tiene como objetivo reforzar competencias fundamentales para el desempeño profesional en las aulas.

Durante la presentación del programa, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que "la educación es la herramienta más poderosa para generar oportunidades" y sostuvo la necesidad de contar con docentes cada vez mejor preparados para enfrentar los desafíos actuales del sistema educativo.

Reformas en la formación docente

Además de la evaluación diagnóstica, el programa "Ser Docente" contempla una actualización de los planes de estudio de los profesorados.

La iniciativa prevé incorporar contenidos vinculados con alfabetización, enseñanza de matemática, tecnologías educativas y nuevas herramientas pedagógicas adaptadas a las demandas contemporáneas.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, señaló que la reforma busca fortalecer la calidad de la formación desde el inicio de la trayectoria profesional y mejorar los mecanismos de acompañamiento académico.

Los cambios también alcanzarán las prácticas profesionales que realizan los estudiantes durante su formación.

Residencias, becas y acceso al primer empleo

Otro de los ejes del programa es la implementación de un sistema de residencias para facilitar la inserción laboral de los futuros docentes.

La propuesta contempla prácticas intensivas en escuelas bajo la supervisión de educadores experimentados, con el objetivo de acercar a los estudiantes a situaciones reales de enseñanza antes de graduarse.

Además, el Gobierno de la Ciudad anunció becas y estímulos económicos para quienes participen de estas instancias formativas.

Según las autoridades, la iniciativa apunta a reducir las dificultades que enfrentan muchos egresados al momento de acceder a su primer cargo dentro del sistema educativo.

Nuevos mecanismos de evaluación docente

La reforma también incluye herramientas destinadas a monitorear el desempeño de los docentes en actividad.

Entre los indicadores previstos figuran aspectos relacionados con el cumplimiento de objetivos pedagógicos, la asistencia, el desarrollo profesional y las tareas realizadas dentro de las instituciones educativas.

El Gobierno porteño sostuvo que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la calidad educativa y promover procesos de mejora continua en las escuelas.

Los datos que preocupan sobre los profesorados

Durante la presentación, las autoridades difundieron cifras que explican la necesidad de impulsar cambios en la formación docente.

Según estadísticas oficiales, la cantidad de ingresantes a los profesorados cayó un 24% en los últimos seis años. Además, el número de egresados se redujo cerca de un 30% entre 2021 y 2024.

A esto se suma otro dato que genera preocupación: apenas el 28% de los estudiantes logra completar la carrera dentro de los plazos previstos por los planes de estudio.

Para el Gobierno de la Ciudad, estos indicadores reflejan la necesidad de fortalecer los procesos de formación inicial, mejorar el acompañamiento académico y desarrollar nuevas herramientas de evaluación para quienes aspiran a ejercer la docencia.

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