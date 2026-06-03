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Roland Garros se quedó sin la número uno: Aryna Sabalenka fue eliminada en cuartos de final

La bielorrusa cayó ante la rusa Diana Schnaider luego de haber ganado el primer set y dejó abierto por completo el cuadro femenino.

Roland Garros se quedó sin la número uno: Aryna Sabalenka fue eliminada en cuartos de final
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La número uno Aryna Sabalenka quedó eliminada este miércoles en cuartos de final de Roland Garros al caer ante la rusa Diana Schnaider por 3-6, 7-5 y 6-0.
  • Sabalenka ganaba el primer set y lideraba 4-1 el segundo, pero colapsó con 57 errores no forzados ante Schnaider, quien remontó ganando los últimos diez games del partido.
  • Con esta caída, Roland Garros coronará a una campeona inédita de Grand Slam, en un hecho histórico que deja a las semifinales femeninas sin previas ganadoras de Majors.
Resumen generado con IA

Roland Garros volvió a entregar una de esas sorpresas que marcan una edición. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quedó eliminada este miércoles en los cuartos de final tras caer ante la rusa Diana Schnaider, que protagonizó una remontada memorable para avanzar por primera vez a las semifinales de un Grand Slam.

La bielorrusa parecía tener el partido bajo control después de adjudicarse el primer set por 6-3 y colocarse 4-1 arriba en el segundo parcial. Sin embargo, Schnaider reaccionó en un momento clave, comenzó a encontrar respuestas desde el fondo de la cancha y cambió por completo el desarrollo del encuentro para imponerse por 3-6, 7-5 y 6-0.

El derrumbe de Sabalenka resultó tan inesperado como contundente. La máxima favorita acumuló 57 errores no forzados y perdió los últimos diez games del partido de manera consecutiva. Incluso, sufrió un 6-0 en el set decisivo, algo que no le ocurría desde la temporada 2024.

Para Schnaider, de apenas 22 años, la victoria representa el triunfo más importante de su carrera. La rusa, que llegó al torneo como preclasificada número 25, apenas había conseguido una victoria frente a una integrante del Top 10 en toda su trayectoria profesional. Ahora se encuentra a dos partidos de conquistar su primer Grand Slam.

Roland Garros tendrá una campeona inédita

La eliminación de Sabalenka terminó de abrir el cuadro femenino y aseguró que el torneo coronará a una campeona de Grand Slam por primera vez. Ninguna de las cuatro semifinalistas logró hasta ahora conquistar un major en la modalidad individual.

Además, la edición 2026 sigue acumulando datos históricos. Por primera vez desde Roland Garros 1977, ni el cuadro masculino ni el femenino cuentan con ex campeones de Grand Slam entre los semifinalistas. En ese contexto, Schnaider buscará seguir escribiendo su propia historia cuando enfrente a la polaca Maja Chwalinska por un lugar en la gran final de París.

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