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Sin QR ni tarjetas: el fuerte cepo financiero de ARCA para contribuyentes con inconsistencias graves

Lejos de afectar a quienes posean deudas menores, la medida apunta de forma exclusiva a los contribuyentes inscritos en la Base de No Confiables.

Sin QR ni tarjetas: el fuerte cepo financiero de ARCA para contribuyentes con inconsistencias graves
Arca
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • ARCA implementó en Argentina un cepo financiero que bloquea tarjetas y QR a contribuyentes con inconsistencias graves para combatir la evasión fiscal.
  • La medida, respaldada por la Comunicación “A” 8144 del Banco Central, obliga a bancos y billeteras virtuales a suspender servicios de cobro y transferencias a estos usuarios.
  • El cepo afectará la actividad comercial digital de los sancionados, quienes deberán regularizar su situación ante ARCA para recuperar el acceso a sus canales de cobro y pago.
Resumen generado con IA

La Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA genera severas limitaciones para los individuos o comercios que registren irregularidades fiscales de gravedad. Las consecuencias más notorias recaen sobre las operaciones mediante tarjetas, códigos QR, transferencias bancarias y billeteras virtuales, debido a la obligación que poseen las entidades bancarias y los proveedores de pago de verificar dicho listado antes de autorizar cualquier transacción.

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Este procedimiento encuentra su respaldo normativo en la Comunicación “A” 8144/2024 del Banco Central de la República Argentina. Dicha reglamentación obliga de forma directa a las instituciones financieras y a los procesadores de servicios de pago a denegar o suspender de manera inmediata las prestaciones comerciales a cualquier usuario que forme parte de la mencionada base de datos.

De qué se trata la lista de ARCA que afecta los cobros

La Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA agrupa a personas físicas o jurídicas que registran inconsistencias fiscales severas, irregularidades sin justificación o inconvenientes de gravedad en la validación de su CUIT. A través de este listado, el organismo recaudador procura intensificar las tareas de control y combatir de forma directa delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la realización de operaciones comerciales sin el debido respaldo documental.

Esta disposición regulatoria no implica que una deuda de menor cuantía provoque el bloqueo automático de las cuentas bancarias o virtuales de un usuario. La aplicación de las restricciones financieras queda supeditada de manera estricta a la inclusión formal del contribuyente dentro de este padrón específico de sujetos no confiables.

Operaciones que podrían ser afectadas

De acuerdo con la Comunicación “A” 8144, las restricciones para los contribuyentes incluidos en la base de ARCA contemplan los siguientes puntos:

  • Prohibición de servicios financieros: Las entidades bancarias y los proveedores de pago poseen la obligación de negar o suspender sus prestaciones a los sujetos señalados como no confiables.
  • Bloqueo de medios de cobro: La restricción abarca la imposibilidad de aceptar pagos cursados mediante transferencias, así como tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas.
  • Inhabilitación comercial digital: En la práctica, los comercios afectados pierden de forma temporal la capacidad de cobrar a través de terminales de tarjeta, códigos QR y pasarelas digitales hasta que logren regularizar su situación fiscal ante el organismo.
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