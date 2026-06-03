Sin QR ni tarjetas: el fuerte cepo financiero de ARCA para contribuyentes con inconsistencias graves

De qué se trata la lista de ARCA que afecta los cobros

La Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA agrupa a personas físicas o jurídicas que registran inconsistencias fiscales severas, irregularidades sin justificación o inconvenientes de gravedad en la validación de su CUIT. A través de este listado, el organismo recaudador procura intensificar las tareas de control y combatir de forma directa delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la realización de operaciones comerciales sin el debido respaldo documental.