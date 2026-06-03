El ambicioso proyecto que busca devolver a la Argentina un ave extinta en estado silvestre

Resumen para apurados
- Aves Argentinas lanzó en 2024 un proyecto en Misiones para reintroducir al maracaná lomo rojo, un ave extinta en estado silvestre, buscando restaurar la biodiversidad local.
- El ave desapareció hace 20 años por pérdida de hábitat y control letal agrícola. Hoy se trabaja en la reserva Puente Verde mediante reproducción, rescate y entrenamiento de vuelo.
- La iniciativa marca un cambio de paradigma en conservación y conectividad ecológica. El nacimiento del primer pichón augura el éxito del retorno de la especie a la selva.
El maracaná lomo rojo era un ave de la abundante Selva Misionera que hasta la década del 50 sobrevolaba los suelos de tierra colorada, palos rosas y araucarias. Sin embargo, en las últimas décadas, su ausencia se hizo insoslayable y no se registraron avistamientos, de manera que en el país está considerada En Peligro Crítico y extinta en estado silvestre en el territorio nacional. No obstante, un proyecto ambicioso busca restaurar por completo a la población de este grupo.
Aves Argentinas, la organización centenaria en conservación de aves y vida silvestre del país, junto al Ministerio de Ecología de Misiones y una red de instituciones y centros de manejo de fauna anunció en 2024 uno de sus proyectos más osados y auspiciosos: rescatar a la especie críticamente amenazada y posiblemente extinta por completo en toda la provincia de Misiones.
El símbolo de un regreso esperado
El proyecto que ya registró algunas victorias se enmarca en una intención más grande, resaltando la carga simbólica que supone devolver a su hábitat a esta especie. Esto lo afirmó Andrés Bosso, coordinador de Aves Argentinas que gestiona la reserva Puente Verde, ubicada en la Península de Andresito, en Misiones, en la que advierte que reincorporar a esta especie a nuestra geografía es “algo casi comparable a cantar el Himno Nacional o celebrar un gol de la Selección argentina”.
Algunas victorias incipientes ya se celebraron en el tiempo en que inició el proyecto. A finales del 2025, después de 20 años sin registros y en el marco de la iniciativa, nació el primer pichón de este guacamayo, algo que desde la organización denominaron “un símbolo del esfuerzo colectivo” por el enriquecimiento ambiental, alimentación con frutos nativos del Bosque Atlántico y entrenamiento de vuelo. Además, a principios de este año, el Parque de la Biodiversidad de la Municipalidad de Córdoba, en conjunto con la Policía Ambiental y Aves Argentinas trasladó un ejemplar a la reserva. Se trataba de un individuo adulto que fue incorporado tras un decomiso efectuado por las fuerzas ambientales.
Los motivos posibles de su desaparición
La iniciativa continúa con una especie virtualmente extinta en Argentina y que por 20 años no se registró en libertad en el país. Este guacamayo de 40 centímetros, al igual que la mayoría de los loros, era considerado una plaga agrícola de larga vida y baja tasa reproductiva, diferente de otras amenazas. Sin embargo, el maracaná lomo rojo ha desaparecido de nuestras tierras y, aunque la retracción ambiental de su hábitat fue señalada como la principal causa de su desaparición, no logra explicarla satisfactoriamente. De acuerdo con un trabajo de campo exhaustivo de 779 días, un estudio publicado en la Revista de Ornitología Neotropical pudo definir que una de las causas fundamentales de su desaparición en Argentina podría haber sido el control letal por parte de productores.
Para los especialistas, la pérdida de este animal cala hondo en el ecosistema y en la cultura local. En ese sentido, Bosso refuerza la urgencia de la iniciativa citando al poeta John Donne: "La muerte de un hombre me disminuye, porque formo parte de la humanidad. Lo mismo sucede cuando una especie se extingue: una parte del universo se pierde con ella". Por este motivo, el posible regreso del maracaná lomo rojo se convirtió en la bandera de un cambio de paradigma en la conservación, transformándola en una tarea concreta, urgente y profundamente vinculada con la identidad natural de nuestro país.
Puente Verde: el escenario de la hazaña
El escenario principal de esta hazaña es la reserva Puente Verde, un enclave de 183 hectares de selva en excelente estado de conservación, ubicado en la Península de Andresito, a unos 70 kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Este santuario, donde conviven enormes palos rosas, palmitos y una fauna diversa que incluye 240 especies de aves y mamíferos como el aguará popé, la corzuela colorada e incluso el yaguareté, funciona como una pieza clave para la conectividad del Bosque Atlántico. El objetivo de Aves Argentinas es tender puentes entre los grandes bloques de selva para que la biodiversidad continúe conectándose y frenar el deterioro ambiental antes de que sea tarde.
Este enorme desafío, que genera "un compromiso mayor y un orgullo infinito" en el equipo científico, no se quedará solo en el territorio misionero. La historia de la lucha por el regreso del maracaná lomo rojo llegará próximamente a la provincia de Buenos Aires, según anunció Página 12, en un encuentro especial que reunirá cine, conferencias y experiencias interactivas vinculadas con la naturaleza, buscando contagiar a la sociedad la urgencia de salvar este patrimonio natural.