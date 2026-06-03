El ambicioso proyecto que busca devolver a la Argentina un ave extinta en estado silvestre

Los motivos posibles de su desaparición

La iniciativa continúa con una especie virtualmente extinta en Argentina y que por 20 años no se registró en libertad en el país. Este guacamayo de 40 centímetros, al igual que la mayoría de los loros, era considerado una plaga agrícola de larga vida y baja tasa reproductiva, diferente de otras amenazas. Sin embargo, el maracaná lomo rojo ha desaparecido de nuestras tierras y, aunque la retracción ambiental de su hábitat fue señalada como la principal causa de su desaparición, no logra explicarla satisfactoriamente. De acuerdo con un trabajo de campo exhaustivo de 779 días, un estudio publicado en la Revista de Ornitología Neotropical pudo definir que una de las causas fundamentales de su desaparición en Argentina podría haber sido el control letal por parte de productores.